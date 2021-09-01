Александр Крутиков: Появление биржевого механизма в отрасли неизбежно

Рыбакам не стоит опасаться создания рыбных бирж, считает председатель наблюдательного совета «Корпорации «Рыба.РФ» Александр Крутиков. В идеале задача биржи — сделать экспорт рыбной продукции максимально комфортным для производителя.

К теме биржевой торговли водными биоресурсами государство возвращается раз за разом, хотя дальше отдельных попыток продажи партий рыбы дело пока не заходило. Электронные биржи попали даже в нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2024 г. — через них предполагается реализация на экспорт отдельных видов рыбной продукции.

«На мой взгляд, появление биржевого механизма в отрасли неизбежно. Но остаются вопросы, сколько на это потребуется времени, как он будет выглядеть и насколько рыбаки поддержат это новшество, а не будут ему противостоять», — рассуждает в интервью Fishnews председатель наблюдательного совета инвестиционного товарищества «Корпорация «Рыба.РФ» Александр Крутиков.

По его словам, участникам отрасли целесообразно консолидироваться и включаться в работу по созданию биржи. «Это крайне важный проект с точки зрения как повышения доходов государства от реализации водных биоресурсов, так и увеличения прозрачности товарных потоков. Но самое главное, после того как нам наглядно показали зависимость целой отрасли, по сути, от одного рынка, именно рыбная биржа может стать тем инструментом, который позволит России как глобальному поставщику рыбной продукции диктовать свои условия», — считает Александр Крутиков.

Начинать внедрение биржевой торговли, по его мнению, нужно постепенно, в экспериментальном режиме и только для отдельных видов водных биоресурсов. «Рыбная биржа — это не просто система торгов или цифровая платформа. Ее отличие от других сырьевых бирж, прежде всего, в наличии инфраструктуры. Это подтверждает опыт развития Пусана, где удалось объединить и логистику, и современный сервис. Пока аналогичное сочетание не появится, к примеру, на территории Дальнего Востока, запускать рыбную биржу нет смысла», — уверен представитель «Рыбы.РФ».

В идеале рыбная биржа должна выступать в роли «одного окна» для экспортеров и обеспечивать пакет услуг «под ключ», чтобы рыбаки могли навсегда забыть, что такое таможня, Россельхознадзор, поиск рынков сбыта, транзакционные издержки или кассовые разрывы. Именно в этом, по мнению Александра Крутикова, главная ценность биржевого механизма — сделать экспорт рыбной продукции максимально комфортным для производителя и дать ему возможность сократить затраты.

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