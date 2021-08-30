В преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) активизировалось обсуждение второго этапа инвестквот и его приоритетов. Круглый стол, организованный в начале августа Минвостокразвития для подготовки к отраслевой сессии на ВЭФ, показал, что единой позиции у бизнес-сообщества в этом вопросе нет. Модерировал дискуссию бывший заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков , возглавивший наблюдательный совет и управляющую компанию «Корпорации Рыба.РФ». В интервью Fishnews он рассказал, каких ошибок государству стоит избегать на следующем этапе инвестквот, почему рыбакам пора менять отношение к рыбной бирже и какие проекты в рыбной отрасли попадают в сферу интереса новой инвестиционной группы.

— Александр Викторович, круглый стол по инвестквотам вызвал большой интерес у участников отрасли. Как модератор этого мероприятия, вы можете оценить его результаты?

— В целом обсуждение отчетливо показало, какие проблемы существуют в рыбной отрасли. Из ключевых выводов, которые прозвучали на круглом столе, в первую очередь нужно отметить то, что механизм инвестиционных квот отраслью принят.

Мне кажется, на круглом столе удалось собрать достаточно представительную группу — присутствовали и ассоциации, и крупнейшие рыбопромышленные компании. И тот факт, что 76% участников мероприятия назвали этот механизм эффективным для развития отрасли, — достаточно серьезный результат. Особенно если вспомнить 2015 год, когда накануне президиума Госсовета развернулось настоящее сражение между государством и бизнесом за сохранение «исторического принципа».

Мы видим, что в отрасли за последние шесть лет произошла серьезная эволюция. Не могу не отметить этого, потому что тогда, в 2015 году, в рамках подготовки к Госсовету мы отмечали, что очень важно запустить в рыбной промышленности нормальные экономические процессы, которые будут способствовать росту прозрачности и конкуренции. На мой взгляд, это удалось, хотя и не во всем, что на круглом столе так же прозвучало.

Конечно, ключевая проблема, которая беспокоит значительную часть рыбаков, — это уровень развития рыболовного судостроения. К сожалению, здесь я могу сказать, что идеи, которые мы в министерстве вынашивали еще в 2015-2016 годах, не были реализованы. Почему к сожалению? Потому что они были направлены на определенную защиту рыбодобывающих компаний. Все понимали, что верфи не готовы, что нельзя перекладывать ответственность на рыбаков и что нужно выработать меры господдержки и меры защиты инвесторов. Но в полной мере этого не произошло.

Частично мы можем наблюдать реализацию этих инициатив на примере механизма субсидирования строительства краболовов. Если вспомнить, он тоже обосновывался невозможностью конкурировать по ценам российским верфям с азиатскими при строительстве таких судов. Но это относится только к краболовам.

— Им хотели и больше времени отвести на постройку.

— Да, вы правы. А в отношении основной массы инвестквот таких механизмов нет. Как нет и механизма страхования ответственности верфей. Сегодня ситуация еще не стала критической, и на круглом столе об этом говорили, но она может стать таковой, если не предпринимать никаких действий. На будущее, особенно если иметь в виду планируемое продолжение программы инвестквот, это один из важнейших вопросов, который должен быть решен.

— А насколько целесообразно в таком случае переходить ко второму этапу инвестквот, если с первым еще много проблем и он далеко не закончен? Зачем торопить новый виток распределения ресурсов?

— На мой взгляд, обсуждать такие вопросы и принимать решения можно уже сейчас, но исходя из того, что распределение будет не сразу, а позже. Чтобы у отрасли была возможность заранее подготовиться. Думаю, если дать рыбакам два или три года на подготовку, то времени хватит.

Еще один важный вывод по итогам круглого стола — это вопросы рыбной логистики, обострившиеся из-за запрета на поставку российской рыбопродукции в Китай. Напомню, что в 2015 году, когда механизм инвестквот обсуждался, мы изначально предлагали применять его не только в отношении новых судов и заводов, но и логистических мощностей. Проблема-то и тогда стояла достаточно остро.

Сейчас из-за того, что логистическая инфраструктура не готова к массовым поставкам рыбы на внутренний рынок или экспорту в обход Китая, отрасль оказалась в западне, хотя за шесть лет ее можно было бы предотвратить. Мне кажется очень важным, что эта тема тоже поднята накануне ВЭФ.

Всех участников круглого стола, что было видно по обсуждению, волновал и вопрос: «Что же дальше?». Очевидно, что продолжение программы инвестквот неизбежно, но в каких параметрах и на чем будет сделан акцент важно обсуждать открыто.

— И в итоге основные разногласия свелись к выбору: суда или заводы для второй волны инвестквот и в какой пропорции. На ваш взгляд, чьи аргументы выглядели убедительнее?

— Думаю, все увидели, что подавляющее большинство участников круглого стола выступало за развитие берега. Но важно подчеркнуть, что пока серьезного экономического анализа эффективности судовой переработки или береговой переработки ни одна сторона не представила. На уровне отдельных компаний такие цифры, вероятно, есть, но они не дают объективной картины.

Лично мне хотелось бы увидеть независимый обстоятельный анализ, такой взгляд извне, со стороны. Вот почему так важно было узнать позицию банков. Все-таки именно они рискуют деньгами, кредитуя рыбную отрасль. А мы прекрасно знаем, что объем кредитования после внедрения механизма инвестквот вырос на порядок. В то же время прямой заинтересованности в типе объектов инвестиций у банков, в отличие от рыбаков, нет. Они действительно нейтральная сторона.

Так вот банки указали, что считают более высокорискованными вложения в судостроение. Но опять-таки серьезного анализа не прозвучало, и я очень надеюсь, что на сессии ВЭФ мы услышим более глубокие и проработанные аргументы от каждой из сторон.

— Какие еще темы круглого стола могут получить развитие на площадке ВЭФ?

— Уже в самом конце обсуждения мы затронули тематику рыбной биржи. Еще в период моей работы в Минвостокразвития, этому проекту уделялось много внимания с точки зрения его выстраивания и будущего регулирования. На мой взгляд, появление биржевого механизма в отрасли неизбежно. Но остаются вопросы, сколько на это потребуется времени, как он будет выглядеть и насколько рыбаки поддержат это новшество, а не будут ему противостоять.

Мне кажется, сейчас крайне важно консолидировать мнение максимального количества участников отрасли и всем вместе включаться в работу по созданию рыбной биржи. Это крайне важный проект с точки зрения как повышения доходов государства от реализации водных биоресурсов, так и увеличения прозрачности товарных потоков. Но самое главное, после того как нам наглядно показали зависимость целой отрасли, по сути, от одного рынка, именно рыбная биржа может стать тем инструментом, который позволит России как глобальному поставщику рыбной продукции диктовать свои условия.

— Судя по мини-опросу среди участников круглого стола, большинство хотели бы посмотреть на биржу в экспериментальном режиме, причем на добровольной основе.

— Безусловно, это должен быть эксперимент, начинать который нужно постепенно и с отдельных видов водных биоресурсов. С ходу внедрить механизм обязательной биржевой торговли в отношении всей рыбопродукции было бы огромной ошибкой, которая приведет к его полной дискредитации.

Отдельные попытки аукционной торговли незначительными объемами водных биоресурсов, которые время от времени предпринимались, считать полноценным экспериментом, на мой взгляд, нельзя. Ведь рыбная биржа — это не просто система торгов или цифровая платформа. Ее отличие от других сырьевых бирж, прежде всего, в наличии инфраструктуры. Это подтверждает опыт развития Пусана, где удалось объединить и логистику, и современный сервис. Пока аналогичное сочетание не появится, к примеру, на территории Дальнего Востока, запускать рыбную биржу нет смысла.

В идеале рыбная биржа должна выступать в роли «одного окна» для экспортеров и обеспечивать пакет услуг «под ключ», чтобы рыбаки могли навсегда забыть, что такое таможня, Россельхознадзор, поиск рынков сбыта, транзакционные издержки, кассовые разрывы и т.д. В этом главная ценность — сделать экспорт рыбной продукции максимально комфортным для производителя и дать ему возможность сократить затраты.

Понятно, что на это потребуется время. В моем представлении, даже об эксперименте с биржей раньше 2024 года говорить бессмысленно. Но готовиться к этому нужно, и мы это будем делать.

— Заявление участника круглого стола Аркадия Пинчевского о создании инвестиционной группы «Корпорация Рыба.РФ» вызвало большой резонанс в отрасли. Вы возглавили наблюдательный совет и управляющую компанию этой структуры. Давайте сразу уточним, «Рыба.РФ» – это еще один претендент на ресурсы, которые будут распределяться в предстоящих кампаниях инвестквот и крабовых аукционов ?

— Абсолютно точно могу сказать, что нет. «Рыба.РФ» — это не претендент на квоты в каком бы то ни было виде, и это не рыбодобывающая или перерабатывающая компания. Такой она не задумывалась и не планировалась. Это не участник отрасли в классическом, скажем так, представлении.

У корпорации «Рыба.РФ» совершенно другая миссия. Это инвестиционная группа, которая пока объединяет двух партнеров — ГК «Антей» и Северо-Западный рыбопромышленный консорциум (СЗРК). В будущем, возможно, другие участники отрасли тоже захотят к нам присоединиться.

Как инвестиционная компания «Рыба.РФ» будет управлять активами и реализовывать различные инвестиционные проекты, в том числе, возможно, и в рамках инвестквот. Ее преимущество в том, что мы собираем сильную команду специалистов, которые прекрасно знают, какие существуют меры господдержки, как работают налоговые льготы, как получить длинное и дешевое финансирование инвестпроектов. Наша задача — такие проекты собирать, запускать в реализацию, привлекая по максимуму господдержку, и получать доход от их дальнейшей деятельности.

Причем проекты, которые планируют «Антей» и СЗРК, для рыбной отрасли достаточно масштабны и значимы. Они касаются не только интересов этих двух компаний и могут быть привлекательными для широкого круга инвесторов. Поэтому в рамках «Рыбы. РФ» двери открыты для тех, кто готов работать вместе с нами, кто настроен на инвестиции и хочет, чтобы эти инвестиции были максимально эффективными.

— Я правильно понимаю, что речь идет не только о рыбаках, но и о структурах из других отраслей, о тех же банках?

— Да, это так. После объявления о создании корпорации было достаточно много звонков и встреч, в том числе с теми, кто не имеет прямого отношения к рыбной отрасли. Это, например, финансовые организации, которые заинтересованы в том, чтобы для реализации проектов привлекалось именно их финансирование. Надеюсь, что после ВЭФ и Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге, где мы тоже собираемся участвовать, у нас появятся новые партнеры.

— Какие приоритеты вы видите для инвестиций? И как они связаны с рыбой?

— Сейчас в работе у корпорации «Рыба.РФ» несколько проектов. Прежде всего, это создание сети современных рыбных портов на территории Российской Федерации, которые позволят осуществлять перевалку и последующую поставку рыбной продукции в центральную часть страны и далее в ЕС. Пока речь идет о четырех точках — это Мурманск, Петропавловск-Камчатский, Корсаков на Сахалине и порт на мысе Назимова во Владивостоке. Это основной проект корпорации на ближайшие три-четыре года.

Второй проект — это как раз рыбная биржа, о чем я уже говорил. Мне кажется, такой механизм может решить проблему, с которой сталкивается отрасль, когда ценой на российскую рыбу управляют извне. Причем управляют просто безжалостно, пытаясь максимально уронить стоимость приобретаемого сырья и за счет этого сохранить рентабельность своей продукции. Рыбакам нужно привыкать к тому, что без их активного участия, в том числе в создании рыбной биржи, ситуацию переломить не получится.

— По сути второе инвестиционное направление становится логичным продолжением первого? Ведь современные рыбные порты подразумевают создание инфраструктуры.

— Так и есть. Новые рыбные терминалы в морских портах, конечно, имеет смысл проектировать с учетом развития в будущем биржевой торговли.

— А как вы планируете выстраивать взаимодействие с органами власти? Мы же видим, что с каждым годом давление на рыбную отрасль со стороны контролирующих ведомств только усиливается.

— Всегда важен вопрос «кто», а потом «что». Я уже сказал, что мы планируем собрать в корпорации действительно сильную команду — это специалисты из финансовых организаций, государственных органов, которые очень хорошо знают, что такое система контроля и надзора.

Но, наверное, ключевая история все-таки в другом. На текущем этапе государство делает основную ставку на частные инвестиции для обеспечения экономического роста. Корпорация будет представлять интересы инвесторов, а значит к их позиции как тех, кто вкладывает деньги, будут прислушиваться. И на уровне федерального правительства, и на уровне Минвостокразвития, ключевым партнером всегда был именно частный инвестор. Поэтому отношения с контролирующими органами мы будем выстраивать именно с позиции инвестора. Мы не будем работать с ними, как рыбаки.

— При таких амбициозных планах понадобятся серьезные экономические расчеты. Но в разных источниках оценки положения дел в отрасли зачастую сильно расходятся. На какие цифры вы будете опираться?

— Самое правильное — полагаться на собственные оценки, поэтому в составе нашей команды обязательно будут хорошие аналитики с опытом работы и внутри отрасли, и в инвестиционной сфере. Мы будем оценивать как экономическую ситуацию в отрасли, так и эффективность инвестиций.

Я уже упомянул, что мы хотим получить объективную аналитику, то есть увидеть рыбную отрасль глазами инвестора. Не исключаю даже, что эту аналитику мы сделаем открытой для всех. Раз уж мы заинтересованы в том, чтобы инвестиции, которые идут в отрасль, давали как можно большую отдачу и для инвестора, и для государства.

Анна ЛИМ, Fishnews

Август 2021 г.