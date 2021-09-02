Форель ждет налоговую «уравниловку»

С 2022 г. при реализации всей живой форели — и морской, и пресноводной — ставка НДС будет 10%. Минсельхоз разработал проект соответствующих изменений в перечни кодов видов продовольственных товаров.

Напомним, что в июле был принят федеральный закон «О внесении изменений в статьи 149 и 164 части второй Налогового кодекса РФ». Он уравнивает ставку НДС при реализации живой форели: и для морской, и для пресноводной формы ставка будет 10%. Документ вступит в силу с 1 января 2022 г.

Для реализации этого закона Минсельхоз подготовил проект постановления правительства. Изменения внесут в перечни кодов видов продовольственных товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10%. Как сообщает корреспондент Fishnews, поправки опубликованы на портале regulation.gov.ru, их общественное обсуждение продлится до 14 сентября.

В пояснительной записке приведены данные за 2019 и 2020 гг.: доля торговых операций по продаже продукции форели ручьевой, озерной и радужной в живом виде более чем в 10 раз ниже аналогичных операций в отношении свежей или охлажденной форели.

«По данным отраслевых союзов, в случае принятия проекта постановления планируемый суммарный объем выпадающих доходов бюджета Российской Федерации составит от 15 до 21 млн рублей в год», — отмечают авторы поправок.

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