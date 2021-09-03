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Президент Владимир ПУТИН на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного региона. Фото пресс-службы главы государства

Идея развития порта Корсаков понравилась президенту

Глава государства Владимир Путин поддержал предложение губернатора Сахалинской области о реконструкции морского порта Корсаков. На ВЭФ было подписано соглашение о развитии рыбной логистики.

О поддержке работ по развитию Корсаковского порта губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко попросил президента на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного региона, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму на сайте Кремля.

«Принципиально важной для развития морского транспорта является модернизация Корсаковского порта. Фактически мы предлагаем перенести российский рыбный бизнес, который сейчас находится на территории Пусана, в Корее, на территорию Сахалина. Это будут новые рабочие места, дополнительные поступления в бюджет, развитие необходимой производственной базы», — сказал Валерий Лимаренко.

На площадке Восточного экономического форума было заключено соглашение по созданию логистического распределительного центра в Корсакове. Реализацией проекта займутся Минвостокразвития, правительство Сахалинской области, компании «Гидрострой» и «Антей управление активами».

Минтранс предложил включить мероприятия по реконструкции гидротехнических сооружений Корсаковского порта в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2030 г. Предложено начало финансирования из средств федерального бюджета с 2026 г. в объеме 15,7 млрд рублей.

«Просим ускорить это и начать проектирование вышеуказанных объемов уже на будущий год – с 2022 года, с тем чтобы инвесторы, которые занимаются переработкой рыбы, тоже планировали параллельно свои работы и строили параллельно заводы. Тогда в ближайшие четыре года мы сможем и порт обновить, и ввести новые мощности», — обратился губернатор к президенту.

Требуется около миллиарда на проектирование в 2022 г. и дальше по 4–5 миллиардов, уточнил глава региона. В Министерство транспорта, по его словам, представлено технико-экономическое обоснование, сообщил он.

«Давайте мы это учтем в проекте поручения, надо будет проработать все, конечно, с ведомствами как следует. Но идея очень хорошая, мне очень нравится», — поддержал Владимир Путин.

«В развитие глубокой переработки водных биологических ресурсов на базе действующего морского порта Корсаков будет вложено 7 млрд рублей. В состав логистического распределительного центра войдет рыбоперерабатывающий завод мощностью до 100 тыс. тонн готовой продукции в год, жиромучной завод, холодильники на 10 и 5 тыс. тонн, грузовая контейнерная площадка и административные здания», — сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Напомним, что Корсаков включен в сеть портов, которые инвестиционное товарищество «Корпорация «Рыба. РФ» (ее создали группа компаний «Антей» и СЗРК) планируют задействовать для развития рыбной логистики.

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Fishnews

  • Президент Владимир ПУТИН на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного региона. Фото пресс-службы главы государства
  • Совещание по социально-экономическому развитию Дальневосточного региона. Фото пресс-службы главы государства
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