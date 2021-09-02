Новости
Председатель наблюдательного совета «Корпорации «Рыба.РФ» Александр КРУТИКОВ презентовал на ВЭФ проекты в сфере рыбной логистики

«Корпорация «Рыба.РФ» презентовала масштабные проекты на ВЭФ

«Корпорация «Рыба.РФ» поможет отраслевому бизнесу выстроить единую логистическую цепочку и противостоять ковидным вызовам рынка, рассказал на Восточном экономическом форуме председатель наблюдательного совета корпорации Александр Крутиков.

Презентация перспективных проектов в различных сферах экономики Дальнего Востока прошла в рамках панельной сессии на ВЭФ, организованной при поддержке ВЭБ.РФ. О масштабных планах развития, связанных с одним из ключевых дальневосточных ресурсов — рыбой, — заявили сами рыбопромышленники.

Ковид привел к глобальным изменениям на мировом рынке, в том числе рыбном. Китай, который прежде принимал на переработку до 70% российского минтая, ограничил импорт и вынудил рыбаков в срочном порядке искать новые маршруты и решения существующих логистических проблем. В августе этого года ведущие игроки российской отрасли — группа компаний «Антей» и Северо-Западный рыбопромышленный консорциум — объявили о решении создать совместную инвестиционную группу «Корпорация «Рыба.РФ».

Как рассказал председатель наблюдательного совета корпорации Александр Крутиков, сегодня в полном объеме перерабатывать и импортировать всю ту рыбу, которой закрыли путь в Китай, российская отрасль не в состоянии: недостаточно инфраструктуры по перевалке, хранению и переработке. «Корпорация «Рыба.РФ» создана крупнейшими компаниями отрасли для того, чтобы преодолеть этот вызов и собрать единую логистическую цепочку в рыбной отрасли, которая позволит поставлять собственную продукцию в центральную часть страны и напрямую в Европу», — заявил он.

Участники корпорации намерены сосредоточиться на двух проектах, сообщает корреспондент Fishnews. Первый — это создание сети связанных друг с другом современных рыбных портов в Петропавловске-Камчатском, Корсакове (Сахалин), на полуострове Назимова (Приморье) и в Мурманске.

«Такая конфигурация позволит максимально эффективно использовать и железнодорожную инфраструктуру, и в недалеком будущем Северный морской путь. В каждой из этих точек появятся современные холодильные мощности, инфраструктура для перевалки рефрижераторных контейнеров и передержки живых водных биоресурсов. Совокупная мощность портов составит 4,6 млн тонн», — рассказал представитель «Корпорации «Рыба.РФ».

Второй проект — создание рыбной биржи. «Как мы видим, этот проект будет реализован на территории Владивостока, на мысе Назимова, и позволит значительно диверсифицировать рынки для поставки рыбной продукции», — заявил Александр Крутиков.

По его словам, проект планируется реализовать в ближайшие три года: к 2024 г. будут запущены первые объекты. Предполагается, что объем инвестиций составит более 50 млрд рублей. Корпорация рассчитывает реализовывать проект при участии ВЭБ.РФ, а также других представителей рыбной отрасли. «Мы не собираемся ограничиваться по числу участников проекта: к нашей корпорации, которая создана в форме инвестиционного товарищества, может присоединиться любой участник отрасли и приступить к реализации проекта», — отметил Александр Крутиков.

«Мы планируем активно пользоваться мерами господдержки, предусмотренными для Дальнего Востока и Арктической зоны. Но помимо инфраструктуры важно создание и конкурентоспособного сервиса, а этого невозможно сделать без повышения качества работы таможенных и пограничных органов. Как раз в рамках биржи будет важно создать новую регуляторику, которая позволит предложить рыбакам качественный, конкурентоспособный сервис с точки зрения экспорта рыбы в любую точку мира», — добавил представитель корпорации.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: биржавладивостокдальний востоккитаймурманск
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

О будущей программе считаем важным объявить заранее

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Мы не можем жить без рыбы, это факт

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Камчатка меняет облик отрасли

Все материалы

Интервью

Генеральный директор управляющей компании «Корпорация «Рыба.РФ», председатель наблюдательного совета инвестиционного товарищества «Корпорация «Рыба.РФ» Александр КРУТИКОВ

Председатель наблюдательного совета «Корпорации «Рыба.РФ»

Александр КРУТИКОВ

На рыбную отрасль стоит смотреть глазами инвестора

Руководитель компании J.P. Klausen and Co. Йенс Питер КЛАУСЕН (Jens Peter Klausen)

Руководитель компании J.P. Klausen and Co.

Йенс Питер КЛАУСЕН

Технологии и мышление необходимо менять одновременно

Генеральный директор компании «Баадер-Восток-Сервис» Дмитрий КОТЛЯР

Генеральный директор компании «Баадер-Восток-Сервис»

Дмитрий КОТЛЯР

Рецепт успеха от «БААДЕР»: комплексные решения в технологии плюс требовательное отношение к качеству сырья

Руководитель департамента морских и пресноводных рыб России ВНИРО Николай АНТОНОВ

Руководитель департамента морских и пресноводных рыб России ВНИРО

Николай АНТОНОВ

Дальневосточные палтусы ждут стратегию

Все интервью

Личное мнение

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

Олег КОМАРОВ

Локализация — это не господдержка, а защита интересов России

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве Игорь ХОВАНСКИЙ

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве

Игорь ХОВАНСКИЙ

Лососями Амура могут пожертвовать ради выборов

Все материалы

Крупным планом

Из четырех судов, заказанных на Выборгском заводе, Архангельский траловый флот (входит в СЗРК) получил пока лишь одно — «Баренцево море». Задержки в сдаче траулеров составляют свыше полутора лет и грозят выйти за разрешенный законодательством период

Дорогие задержки

Запасы криля — практически неисчерпаемая сырьевая база

Криль — сокровище Антарктики

ГК «Русский краб» формирует стандарт качества продукции для всей отрасли. Фото предоставлено пресс-службой группы

«Русский краб» по вкусу покупателям в разных странах

Черный макрурус от компании «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

Макрурус — сокровище морских глубин

События

Сотрудники «Востока-1» совместно со специализированными организациями фактически создали новые типы судов для глубоководного промысла рыбы и краба

РК «Восток-1»: Промысел нового измерения

На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

Второй траулер для «Норебо» встал на воду

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.