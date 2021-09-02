«Корпорация «Рыба.РФ» презентовала масштабные проекты на ВЭФ

«Корпорация «Рыба.РФ» поможет отраслевому бизнесу выстроить единую логистическую цепочку и противостоять ковидным вызовам рынка, рассказал на Восточном экономическом форуме председатель наблюдательного совета корпорации Александр Крутиков.

Презентация перспективных проектов в различных сферах экономики Дальнего Востока прошла в рамках панельной сессии на ВЭФ, организованной при поддержке ВЭБ.РФ. О масштабных планах развития, связанных с одним из ключевых дальневосточных ресурсов — рыбой, — заявили сами рыбопромышленники.

Ковид привел к глобальным изменениям на мировом рынке, в том числе рыбном. Китай, который прежде принимал на переработку до 70% российского минтая, ограничил импорт и вынудил рыбаков в срочном порядке искать новые маршруты и решения существующих логистических проблем. В августе этого года ведущие игроки российской отрасли — группа компаний «Антей» и Северо-Западный рыбопромышленный консорциум — объявили о решении создать совместную инвестиционную группу «Корпорация «Рыба.РФ».

Как рассказал председатель наблюдательного совета корпорации Александр Крутиков, сегодня в полном объеме перерабатывать и импортировать всю ту рыбу, которой закрыли путь в Китай, российская отрасль не в состоянии: недостаточно инфраструктуры по перевалке, хранению и переработке. «Корпорация «Рыба.РФ» создана крупнейшими компаниями отрасли для того, чтобы преодолеть этот вызов и собрать единую логистическую цепочку в рыбной отрасли, которая позволит поставлять собственную продукцию в центральную часть страны и напрямую в Европу», — заявил он.

Участники корпорации намерены сосредоточиться на двух проектах, сообщает корреспондент Fishnews. Первый — это создание сети связанных друг с другом современных рыбных портов в Петропавловске-Камчатском, Корсакове (Сахалин), на полуострове Назимова (Приморье) и в Мурманске.

«Такая конфигурация позволит максимально эффективно использовать и железнодорожную инфраструктуру, и в недалеком будущем Северный морской путь. В каждой из этих точек появятся современные холодильные мощности, инфраструктура для перевалки рефрижераторных контейнеров и передержки живых водных биоресурсов. Совокупная мощность портов составит 4,6 млн тонн», — рассказал представитель «Корпорации «Рыба.РФ».

Второй проект — создание рыбной биржи. «Как мы видим, этот проект будет реализован на территории Владивостока, на мысе Назимова, и позволит значительно диверсифицировать рынки для поставки рыбной продукции», — заявил Александр Крутиков.

По его словам, проект планируется реализовать в ближайшие три года: к 2024 г. будут запущены первые объекты. Предполагается, что объем инвестиций составит более 50 млрд рублей. Корпорация рассчитывает реализовывать проект при участии ВЭБ.РФ, а также других представителей рыбной отрасли. «Мы не собираемся ограничиваться по числу участников проекта: к нашей корпорации, которая создана в форме инвестиционного товарищества, может присоединиться любой участник отрасли и приступить к реализации проекта», — отметил Александр Крутиков.

«Мы планируем активно пользоваться мерами господдержки, предусмотренными для Дальнего Востока и Арктической зоны. Но помимо инфраструктуры важно создание и конкурентоспособного сервиса, а этого невозможно сделать без повышения качества работы таможенных и пограничных органов. Как раз в рамках биржи будет важно создать новую регуляторику, которая позволит предложить рыбакам качественный, конкурентоспособный сервис с точки зрения экспорта рыбы в любую точку мира», — добавил представитель корпорации.

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