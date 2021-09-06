Кормовые объекты для аквакультуры вписали в классификатор

В Классификатор в области аквакультуры (рыбоводства) вносятся изменения. В частности, в документ включают перспективные кормовые ресурсы — водоросли, ракообразных и другие, технологии их разведения и выращивания.

Поправки в классификатор утверждены приказом Минсельхоза от 30 июля 2021 г. № 530. Изменения вступят в силу с 14 сентября.

Как сообщает корреспондент Fishnews, раздел «Объекты аквакультуры» дополняется микроводорослями — хлореллой, спирулиной, сценедесмусом, дуналиеллой, а также позицией «Иные виды водорослей».

Кроме того, в классификаторе появится подраздел «Специальные технологии содержания, разведения и выращивания кормовых объектов». В соответствующем списке — микроводоросли, ракообразные (жаброногие, веслоногоие и ветвистоусые), коловратки, малощетинковые черви, муха черная львинка и «иные группы кормовых объектов».

Перечень непищевой рыбной продукции пополнится племенной продукцией рыбоводства. Это пресноводная рыба ремонтного и маточного поголовий, икра и молодь пресноводной рыбы.

Авторы поправок отмечали, что расширение перечня доступных кормов и кормовых добавок в классификаторе позволит увеличить кормовую базу и, как следствие, нарастить производство продукции аквакультуры. Кроме того, изменения должны обеспечить растущую потребность хозяйств в производстве кормов.

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