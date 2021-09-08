Рыболовам Сахалина и Курил дали расписание для регистрации сетей
Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства опубликовало расписание приема заявлений и выдачи решений о внесении сведений о сетных орудиях добычи в соответствующий реестр.
Правила учета и маркировки сетных орудий лова для рыбаков-любителей вступили в силу с начала 2020 г. В Сахалинской области этим занимается Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства.
«Прием заявлений производится ежедневно с 9:00 до 17:00 по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 43А. Обед с 13:00 до 14:00, суббота, воскресенье — выходной.
Выдача решений будет производиться ежедневно с 11:00 до 12:00 по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 43А, суббота, воскресенье — выходной», — сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления.
Образцы документов размещены на сайте СКТУ в разделе «Правила учета и реестр сетных орудий лова».
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