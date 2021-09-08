С возвращением: рыбопромышленный форум и выставка снова встречают гостей

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий начали работу в Санкт-Петербурге. Свои возможности здесь демонстрируют предприятия самых разных направлений рыбохозяйственного комплекса и смежных сфер.

Рыбопромышленный форум и выставка в Северной столице проходят после двухлетнего перерыва: дважды встречу пришлось переносить из-за пандемии, и отрасль с нетерпением ждала возможности собраться.

По данным организаторов, в IV Международной выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий участвуют более 390 экспонентов. Ожидается 7 тыс. посетителей. Свои возможности представляют компании в сфере добычи и переработки водных биоресурсов, аквакультуры, судостроения и судоремонта, производители специализированного оборудования, компании, занимающиеся доставкой, хранением, продажей рыбной продукции и другими услугами в рыбохозяйственном комплексе.

Медиахолдинг Fishnews, отмечающий в этом году 15-летие, также встречает гостей на своем стенде K1.

Для обеспечения безопасности гостей и участников, проход на форум и выставку открыт только при предъявлении отрицательного теста на коронавирус или сертификата о прохождении полного курса вакцинации.

Предусмотрена обширная деловая программа. Как привлечь на работу в отрасль молодежь, обеспечить качественную доставку рыбы до потребителя, повысить ее популярность на рынке, обеспечить поставки в условиях пандемии — эти и другие вопросы будут обсуждаться на площадке Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia.

Официальная церемония форума и выставки состоится 9 сентября. В целом площадка будет работать до 10 сентября включительно.

Свериться с деловой программой Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia и списком участников выставки можно на сайте мероприятия.

Организатор форума и выставки — Росрыболовство при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Оператор мероприятий — Expo Solutions Group. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер форума и выставки.

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