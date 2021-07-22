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В деловой программе IV Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий произошли изменения. Фото пресс-службы ESG

Форум и выставка в Питере изменили расписание

В деловой программе IV Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий произошли изменения. Мероприятия, ранее запланированные на первый день, состоятся во второй день — 9 сентября. Расписание третьего дня переносится на 8 сентября.

IV Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий — Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia — состоятся в Санкт-Петербурге с 8 по 10 сентября. Место проведения — КВЦ «Экспофорум». Мероприятия деловой программы пройдут в конгресс-центре, экспозиция будет располагаться в павильоне F.

Официальная церемония открытия форума и пленарная сессия, посвященная влиянию пандемии на отрасль, состоятся 9 сентября. В сессии примут участие министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. А также губернаторы Архангельской, Калининградской, Мурманской областей, Камчатского и Приморского краев, министры рыболовства Исландии и Фарерских островов, эксперты и представители отраслевых ассоциаций, международных рыбохозяйственных организаций.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе компании — оператора мероприятий Expo Solutions Group, в первый день форума на круглом столе по вопросам отраслевой науки и образования выступит заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. В этот день также состоится церемония награждения победителей в итоговых соревнованиях WorldSkills Russia по рыбохозяйственным компетенциям.

В рамках первого дня выставки пройдет ряд мероприятий по вопросам логистики и хранения рыбы и морепродуктов. В том числе будут обсуждать применение холодильных технологий и вопросы экспорта в условиях пандемии. Также запланированы конференция Российского морского регистра судоходства и секция Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Деловая программа второго дня форума предусматривает проведение двух круглых столов, на которых рассмотрят популяризациию потребления рыбной продукции в России и вопросы качественного хранения и логистики. Замруководителя Росрыболовства Хасан Лихов поучаствует в круглом столе «Рыба есть: кто будет есть?», Петр Савчук — в круглом столе «Как довезти качественную рыбу до конечного потребителя?».

На второй день выставки запланированы две секции ФАО и организованный Генеральным консульством Норвегии круглый стол. На нем представят современные норвежские технологии вылова, аквакультуры и переработки.

Завершающий день форума будет посвящен аквакультуре. Илья Шестаков примет участие в конференции «Аквакультура — драйвер мирового производства рыбной продукции». В рамках следующего круглого стола обсудят организацию эффективного рыбоводного хозяйства. Состоятся еще два круглых стола, организованные Россельхозбанком (по вопросам потребления рыбной продукции) и правительством Исландии (о российско-исландском отраслевом сотрудничестве).

Новое расписание деловой программы доступно на сайте форума и выставки. Участие в мероприятиях бесплатное и возможно только при условии предварительной электронной регистрации.

Партнеры форума и выставки — АО «Россельхозбанк» (генеральный партнер), ПАО «Сбербанк» (банк-партнер), «Норебо холдинг» (бизнес-партнер), ООО «Сигма Марин Технолоджи» (официальный партнер), ООО «Антей» (партнер зоны регистрации), ГК «ФЭСТ» (стратегический партнер), ПАО «Океанрыбфлот» (партнер деловой программы), АО «Объединенная судостроительная корпорация» и ГК «Доброфлот».

Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia.

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