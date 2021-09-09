Рыбаки и переработчики будут вместе продвигать минтай на внутреннем рынке

РРПК и РОК-1 будут производить продукцию из филе минтая для внутреннего рынка. Долгосрочное соглашение о партнерстве стороны подписали в рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге.

Русская рыбопромышленная компания (РРПК), завод «Русский минтай» (входит в группу РРПК) и Рыбообрабатывающий комбинат № 1 (РОК-1) заключили долгосрочное соглашение о партнерстве, направленное на развитие продаж минтая на внутреннем рынке. На площадке Международного рыбопромышленного форума документ подписали первый заместитель гендиректора РРПК Савелий Карпухин и генеральный директор РОК-1 Александр Старобинский.

Участники соглашения планируют обеспечить ежегодные продажи на российском рынке не менее 10 тыс. тонн потребительской продукции, произведенной из филе минтая, начиная с 2023 г.

«Минтай — уникальная по содержанию ценных питательных веществ экологически чистая дикая белая рыба, которая, к сожалению, недооценена российскими покупателями», — прокомментировал первый заместитель генерального директора РРПК Савелий Карпухин.

В партнерстве с РОК-1 РРПК видит возможность открыть для отечественных потребителей истинный вкус и пользу продукции из минтая и обеспечить рост продаж этой рыбы на внутреннем рынке.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК, из минтая, как замороженного в море, так и переработанного на мощностях завода «Русский минтай», на базе РОК-1 планируется производить брендированную продукцию, в том числе под торговой маркой «Своя рыбка». Российским покупателям партнеры предложат порционное и штучное филе, лойны, фарш минтая, медальоны из филе и фарша, панированную продукцию. В планах — разработка расширенной линейки полуфабрикатов, готовых блюд с добавлением овощей, гарниров и соусов, а также кормов для домашних животных.

Продукция из минтая будет продаваться в крупнейших розничных сетях, включая «Магнит», «Перекресток», «Пятерочку», «Карусель», «Ленту», «Вкусвилл», а также через крупные сети общественного питания, интернет-магазины, сервисы по доставке наборов для приготовления еды или готовой еды.

«Вместе с партнерами из РРПК и «Русского минтая» мы высоко оцениваем потенциал роста потребления разнообразных, качественных, удобных в приготовлении продуктов на основе филе минтая на российском рынке. Качественный потребительский опыт — один из ключевых факторов выбора потребителями продуктов питания, ставший особенно актуальным в условиях пандемии. Мы рассчитываем, что в ближайшее время к нашему партнерству присоединятся ведущие розничные сети», — отметил Александр Старобинский.

Организатор форума и выставки — Росрыболовство при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Оператор мероприятий — Expo Solutions Group. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер.

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