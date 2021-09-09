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Тему экспорта в КНР обсудили на открытой встрече представителей Россельхознадзора в рамках Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Фото пресс-службы ESG

Китай не обещает российской рыбе легкой жизни

Вероятность того, что Китай смягчит в ближайшее время «противоковидные» требования при ввозе продукции, крайне мала, считают в Россельхознадзоре. Усиление мер по дезинфекции упаковки и поиск новых рынков сбыта — в числе мер, которые могут принять поставщики.

Острая для отрасли тема экспорта в КНР обсуждалась на открытой встрече представителей Россельхознадзора, организованной в рамках Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.

Китай очень жестко отстаивает свои позиции: коронавирус может передаваться через упаковку и через контаминированную продукцию, отметила начальник отдела поддержки экспорта продукции животного происхождения Россельхознадзора Евгения Лазуткина. В прошлом году власти китайских провинций закрыли прием продукции трюмными партиями, поставщикам пришлось искать альтернативы для размещения грузов.

Начальник отдела поддержки экспорта продукции животного происхождения Россельхознадзора Евгения ЛАЗУТКИНА

Как сообщает корреспондент Fishnews, представитель Россельхознадзора рассказала о документах, на которые которые опирается Китай при предъявлении «противоковидных» требований. Особое внимание Евгения Лазуткина обратила на Техническое руководство по контролю и профилактике COVID-19 в производственной холодовой цепи. Здесь прописаны принципы, которые предприятиям нужно включить в свои противокоронавирусные программы, отметила представитель Россельхознадзора. Сориентироваться экспортерам поможет и Техническое руководство по дезинфекции для контроля и профилактики COVID-19 в процессе производства пищевой продукции в холодильной цепи.

Все 100% грузов холодовой цепи исследуются на коронавирус при поступлении в Китай, есть определенный алгоритм, какое количество проб должно быть одобрено в зависимости от объема партии. При этом власти провинций могут предусмотреть повторное тестирование. В холодное время года проверяться должны все продукты, а не только замороженные.

Обнадеживающих прогнозов по поставкам в КНР власти дать пока не могут. В августе ФАО обновила рекомендации: по мнению организации, продукция или упаковка не могут быть путем передачи коронавируса, это крайне маловероятно. Но в июле ВОЗ заявила, что «получить» коронавирус через контаминированную поверхность весьма вероятно. Споры ученых по этому вопросу, видимо, продолжатся. «В ближайшее время нам это противоречие не разрешить», — считает Евгения Лазуткина.

В ведомстве обратили внимание, что Китай в этом году стал чаще выявлять коронавирус на упаковке российской продукции при прямых поставках, в 2020-м речь шла в основном о товарах, временно хранившихся в Европе.

В сложившихся условиях предприятиям необходимо усилить работу с персоналом, который занимается производством, хранением и транспортировкой продукции, считают в Россельхознадзоре. Также в ведомстве предлагают выделять отдельные холодильные камеры для хранения рыбопродукции, предназначенной на отправку в КНР, и регулярно тестировать персонал. Дезинфекция грузов не должна быть формальной.

При этом Россельхознадзоре подчеркнули и необходимость расширения рынков сбыта — чтобы российская рыбная отрасль меньше зависела от решений зарубежных соседей.

В ведомстве напомнили, что актуальные материалы по вопросам поставок можно найти на сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз. Вывоз. Транзит».

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 8 по 10 февраля. Организатор форума и выставки — Росрыболовство при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Оператор мероприятий — Expo Solutions Group. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер.

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