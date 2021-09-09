Китай не обещает российской рыбе легкой жизни

Вероятность того, что Китай смягчит в ближайшее время «противоковидные» требования при ввозе продукции, крайне мала, считают в Россельхознадзоре. Усиление мер по дезинфекции упаковки и поиск новых рынков сбыта — в числе мер, которые могут принять поставщики.

Острая для отрасли тема экспорта в КНР обсуждалась на открытой встрече представителей Россельхознадзора, организованной в рамках Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.

Китай очень жестко отстаивает свои позиции: коронавирус может передаваться через упаковку и через контаминированную продукцию, отметила начальник отдела поддержки экспорта продукции животного происхождения Россельхознадзора Евгения Лазуткина. В прошлом году власти китайских провинций закрыли прием продукции трюмными партиями, поставщикам пришлось искать альтернативы для размещения грузов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, представитель Россельхознадзора рассказала о документах, на которые которые опирается Китай при предъявлении «противоковидных» требований. Особое внимание Евгения Лазуткина обратила на Техническое руководство по контролю и профилактике COVID-19 в производственной холодовой цепи. Здесь прописаны принципы, которые предприятиям нужно включить в свои противокоронавирусные программы, отметила представитель Россельхознадзора. Сориентироваться экспортерам поможет и Техническое руководство по дезинфекции для контроля и профилактики COVID-19 в процессе производства пищевой продукции в холодильной цепи.

Все 100% грузов холодовой цепи исследуются на коронавирус при поступлении в Китай, есть определенный алгоритм, какое количество проб должно быть одобрено в зависимости от объема партии. При этом власти провинций могут предусмотреть повторное тестирование. В холодное время года проверяться должны все продукты, а не только замороженные.

Обнадеживающих прогнозов по поставкам в КНР власти дать пока не могут. В августе ФАО обновила рекомендации: по мнению организации, продукция или упаковка не могут быть путем передачи коронавируса, это крайне маловероятно. Но в июле ВОЗ заявила, что «получить» коронавирус через контаминированную поверхность весьма вероятно. Споры ученых по этому вопросу, видимо, продолжатся. «В ближайшее время нам это противоречие не разрешить», — считает Евгения Лазуткина.

В ведомстве обратили внимание, что Китай в этом году стал чаще выявлять коронавирус на упаковке российской продукции при прямых поставках, в 2020-м речь шла в основном о товарах, временно хранившихся в Европе.

В сложившихся условиях предприятиям необходимо усилить работу с персоналом, который занимается производством, хранением и транспортировкой продукции, считают в Россельхознадзоре. Также в ведомстве предлагают выделять отдельные холодильные камеры для хранения рыбопродукции, предназначенной на отправку в КНР, и регулярно тестировать персонал. Дезинфекция грузов не должна быть формальной.

При этом Россельхознадзоре подчеркнули и необходимость расширения рынков сбыта — чтобы российская рыбная отрасль меньше зависела от решений зарубежных соседей.

В ведомстве напомнили, что актуальные материалы по вопросам поставок можно найти на сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз. Вывоз. Транзит».

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 8 по 10 февраля. Организатор форума и выставки — Росрыболовство при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Оператор мероприятий — Expo Solutions Group. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер.

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