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Проблемы образования и науки в эпоху «поколения Z» обсудили на круглом столе в первый день рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге

Проблемой кадров в отрасли займется национальный консорциум

С ростом технического развития рыбная отрасль все острее испытывает кадровый голод, отметили участники Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia. Поиском решений проблемы, которая в новом веке приняла особые масштабы, занялся национальный рыбохозяйственный научно-образовательный консорциум.

Проблемы образования и науки в эпоху «поколения Z» обсудили на круглом столе в первый день рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Fishnews

По статистике, один рыбак обеспечивает работой еще шесть-восемь человек на берегу. С началом активного инвестирования в обновление флота и береговых мощностей, даже на фоне сложной мировой экономической ситуации, отрасль способна сохранять и увеличивать этот показатель в разы, но ключевым сдерживающим фактором остается кадровая проблема.

Сегодня, с приходом в отрасль высоких технологий, эта проблема лишь усугубляется, подтвердили участники обсуждения — представители отраслевых образовательных и научных учреждений, а также рыболовных и аквакультурных предприятий. Новое поколение молодежи, для которой цифровизация и роботизация — вещи, привычные с рождения, не видит стимулов идти в профессию, связанную с высокой ответственностью, рисками и самоотдачей.

«Предстоит очень большая работа по пропаганде не только и не столько материальной выгоды от работы в рыбной отрасли, но и моральной стороны: в США целые циклы передач посвящены героизму этой профессии — во многом для «поколения Z» это будет одним из ключевых факторов. Важно показывать, что на самом деле отрасль дает стране, ее населению», — уверен заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Современные компьютерные технологии позволяют получать хорошие профессиональные навыки, и, по его словам, образовательные учреждения Росрыболовства сегодня имеют доступ к этим ресурсам. Но все равно без практики в море, особенно на современном промысловом флоте нового поколения, и без работы на высокоиндустриальных аквакультурных производствах, которые появляются в России, будущий специалист не сможет обеспечить того, что ждет от него работодатель, и не справится с поставленными задачами, подчеркнул представитель отраслевого ведомства.

«Задачи стратегического развития трудового потенциала рыбохозяйственного комплекса нельзя решить без работы в консорциуме, который должны составлять как Росрыболовство, так и вузы, наука и рыбопромышленные предприятия. Такой консорциум был создан в отрасли в 2020 году (Национальный рыбохозяйственный научно-производственный консорциум — прим. корр.). Но всем нам придется прежде ответить на вопрос, а станет ли новое поколение ловить рыбу? — обратился к участникам форума Василий Соколов. — При нынешнем развитии найдутся решения, когда делать это можно будет практически без людей, что мы и видим уже сейчас на высокоиндустриальных объектах аквакультуры. Недалек тот день, когда многие специальности очень сильно поменяются. И ключевая роль будет за тем поколением, которое сможет по-другому взглянуть на мир и предложить новые способы производства».

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 8 по 10 февраля. Организатор форума и выставки — Росрыболовство при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Оператор мероприятий — Expo Solutions Group. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер.

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