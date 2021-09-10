Норвегию и Фареры предлагают наказать за самоуправство по скумбрии

Рыбопромысловая ассоциация Евросоюза (Europêche) обвиняет предприятия Норвегии и Фарерских островов в масштабном перелове атлантической скумбрии. Объединение требует ограничительных рыночных мер для предполагаемых нарушителей.

Ассоциация национальных организаций рыбопромысловых предприятий ЕС (Europêche) призвала Еврокомиссию и Европейский совет действовать быстро и решительно в отношении «безрассудного и безответственного поведения» Норвегии и Фарерских островов.

В начале года Норвегия и Фареры в одностороннем порядке увеличили свою квоту на промысел скумбрии на 55%, отмечает портал Seafood Source. По мнению Europêche, сейчас Норвегия и Фарерские острова, а также Исландия и Россия добывают эту рыбу максимальным количеством судов. В ассоциации объясняют происходящее в том числе тем, что промысел в значительной степени ведется в международных водах, сообщает корреспондент Fishnews.

Europêche считает, что если прибрежные государства полностью освоят свои «завышенные и неоправданные квоты», то вылов скумбрии на 42% превысит рекомендованный наукой уровень, который одобрили все стороны в ноябре 2020 г.

«ЕС не может и не должен допускать продолжения чрезмерного вылова этими прибрежными государствами, поскольку это противоречит Конвенции ООН по морскому праву и, в частности, Соглашению о трансграничных запасах 1995 года», — заявил вице-президент Europêche Жерар Ван Бальсфорт (Gerard van Balsfoort).

Больше всего он возмущен действиями Норвегии. По словам Жерара Ван Бальсфорта, королевство самовольно наделило себя долей в 300 тыс. тонн из рекомендованных учеными 852 тыс. тонн и добывает большую часть из них за пределами исключительной экономической зоны страны, одновременно поставляя значительные объемы рыбопродукции на рынок Евросоюза.

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