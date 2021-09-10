Границы ТОР «Камчатка» раздвинут ради рыбопереработки

Правительство одобрило расширение границ территории опережающего развития (ТОР, ТОСЭР) «Камчатка». Распространение преференций на новые земельные участки позволят построить там высокотехнологичный рыбоперерабатывающий комплекс.

Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства РФ.

«Это решение поможет создать благоприятные условия для реализации инвестпроекта по строительству высокотехнологичного рыбоперерабатывающего комплекса. Ожидается, что благодаря этому в экономику региона поступит не менее 750 млн рублей частных инвестиций», — рассказали в кабмине.

Постановление также предусматривает увеличение финансирования ТОР «Камчатка» из федерального бюджета на 10,3 млрд рублей. Средства направят на создание инфраструктуры, необходимой для работы компаний-резидентов. Речь идет, в частности, о технологическом присоединении объектов к электросетям, обеспечении тепло-и водоснабжения, строительстве дорог.

Предполагается, что развитие инфраструктуры позволит реализовать проекты, в рамках которых будет создано не менее 4 тыс. рабочих мест, проинвестировано порядка 128 млрд рублей.

Напомним, в августе правительство одобрило расширение ТОР, ТОСЭР «Курилы» под ряд инвестиционных проектов. Один из них — рыбоперерабатывающий завод.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews