Александр Николаев: Развиваемся в разных направлениях

Направление по строительству краболовного флота - одно из важнейших для группы компаний «Антей». При этом холдинг развивает и добычу рыбы, рассказал генеральный директор компании «Антей» Александр Николаев.

Добытчики краба обеспечили большим заказом Находкинский судоремонтный завод (НСРЗ) в Приморье. Суда строятся под квоты, приобретенные на аукционе 2019 г. «Строительство ведется при непосредственном контроле руководства группы компаний «Антей», наших служб. Стремимся следовать графику, выполнять обязательства перед государством, принятые при подписании договоров», — отметил Александр Николаев в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

Холдинг также реализует проект в сфере логистики. «В лососевую путину, а также в период промысла донно-пищевых видов на западном побережье Камчатки концентрируются большие объемы рыбы. Для того чтобы оптимизировать процессы хранения и доставки, решено было организовать транспортировку через Магадан. Приобрели в магаданском порту небольшой причал, заброшенный холодильник. Отремонтировали его», — сообщил генеральный директор «Антея».

Приобретено также судно, которое будет доставлять продукцию с камчатского завода по переработке лососей в Магадан. Там продукция будет аккумулироваться и отправляться по дальнейшему маршруту в контейнерах. «Сейчас завели судно, чтобы испробовать новую схему по доставке мороженой рыбы на практике. Также планируется организовать передержку краба на 200 тонн», — добавил Александр Николаев.

Он отметил, что с 2018 г. компания «Антей» развивает рыбные промыслы – старается увеличить свой диапазон, следит за возможностями расширения квотного портфеля. «Под развитие добычи рыбы приобретается и модернизируется флот. Так что на этом направлении есть определенные успехи», — резюмировал руководитель компании.

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