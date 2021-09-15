Ассоциация добытчиков минтая пополнила ряды

Ассоциация добытчиков минтая подвела итоги работы за 2020 г. Одним из ключевых направлений деятельности стала сертификация по стандартам MSC промысла в новых районах.

В общем собрании Ассоциации добытчиков минтая, проходившем во Владивостоке, приняли участие представители 29 предприятий — членов АДМ. Деятельность исполнительной дирекции объединения получила высокую оценку, сообщили Fishnews в пресс-службе ассоциации. Общее собрание одобрило отчет о проделанной работе.

В прошлом году большой блок деятельности АДМ был связан с решением проблемных вопросов при оформлении рыбопродукции и перегрузах в связи с пандемией. Ассоциация традиционно участвовала в формировании нормативного регулирования отрасли и правил рыболовства в Дальневосточном бассейне, велась работа с проектами и действующими нормативно-правовыми актами в рамках оценки регулирующего воздействия и «регуляторной гильотины».

Традиционно большой объем работ исполнительной дирекции пришелся на сертификацию по стандартам Морского попечительского совета (MSC). В 2020 г. велась работа по получению сертификата для сразу трех новых промыслов — в Западно-Беринговоморской зоне, в Восточно-Сахалинской подзоне, в Северо-Курильской зоне и Петропавловско-Командорской подзоне. Сертификация была успешно пройдена. Был выполнен комплекс научных исследований и расширена программа научных наблюдателей на промысле минтая.

Общее собрание утвердило отчет об исполнении финансового плана и отчет ревизионной комиссии за 2020 г., а также новую редакцию устава ассоциации.

По итогам собрания в состав АДМ приняты пять новых предприятий — АО «УТРФ-Камчатка», ООО «Пролив», АО «РК» «Малкинское», ООО «Камчаттралфлот» и АО «Колхоз им. Бекерева».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews