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Президенту Ассоциации добытчиков минтая Алексею БУГЛАКУ вручили MSC-сертификат на площадке IV Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге

MSC-сертификат подтвердил высокие стандарты практик АДМ

После завершения MSC-сертификации на Восточной Камчатке 75% уловов российского минтая происходят из устойчивых источников, отметил президент АДМ Алексей Буглак. Церемония вручения сертификата прошла на площадке Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге.

В начале сентября Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) завершила оценку тралового промысла восточнокамчатского минтая в Петропавловско-Командорской подзоне и Северо-Курильской зоне на соответствие стандарту Морского попечительского совета (MSC). 9 сентября на площадке IV Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге представитель независимой компании-сертификатора United Certification Systems Limited вручила MSC-сертификат президенту АДМ Алексею Буглаку.

С новым достижением ассоциацию поздравил директор по развитию MSC Камиль Дерикс. Подтверждение устойчивости промысла открывает большие возможности и дает серьезные преимущества, напомнил он и добавил, что российские компании смогли продемонстрировать высокий уровень управления промыслом минтая.

«Сертификация еще одного района — это непросто, была проделана серьезная программная работа, которая не заканчивается с получением сертификата, ведь устойчивость промысла необходимо подтверждать постоянно. Это очень серьезный успех», — заявил Камиль Дерикс.

Руководитель MSC в России Анисья ШЕПЕЛЕВА, директор по развитию MSC Камиль ДЕРИКС и президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК

По словам руководителя MSC в России Анисьи Шепелевой, сертификация наиболее крупных районов промысла минтая, таких как Охотское море, включая Восточный Сахалин, западная часть Берингова моря и Восточная Камчатка, фактически завершена. «Хотелось бы отметить заслуги руководства АДМ, которое работает по высшим стандартам, вовлекая членов ассоциации — крупнейшие компании — и вдохновляя их на реализацию таких сложных и длительных проектов, как MSC-сертификация. Уверена, что такой подход позволит АДМ и в дальнейшем двигаться вперед, развивая и совершенствуя промысел», — отметила Анисья Шепелева.

Президент АДМ Алексей Буглак подчеркнул, что ассоциация реализует последовательную и системную программу повышения устойчивости промысла минтая в Дальневосточном бассейне. Одним из важных стимулов этого процесса АДМ считает MSC-сертификацию. Для получения сертификата потребовалась большая подготовительная работа, в том числе — проведение научных исследований и запуск программы научных наблюдателей для Восточной Камчатки.

«Порядка 75% уловов российского минтая сертифицированы — это очень серьезная цифра, — обратил внимание руководитель АДМ. — Она свидетельствует о глубоком понимании предприятиями — членами ассоциации важности ответственного и устойчивого рыболовства, об их внимательном отношении к запасам минтая в долгосрочной перспективе. Кроме того, независимая международная верификация доказывает, что производственные операции, в том числе промысловые, и другие практики, которые применяются нашими компаниями, соответствуют лучшим мировым стандартам».

По словам Алексея Буглака, ассоциация продолжит работу по повышению устойчивости промысла. «По итогам сертификации установлены два условия, которые мы должны будем выполнить в течение следующих четырех лет, — рассказал он корреспонденту Fishnews. — Для этого мы разработали план улучшения промысла, который предусматривает перечень конкретных мероприятий с разбивкой по годам — что мы должны обеспечить. Основные требования связаны со сбором дополнительных данных для оценки влияния тралового промысла минтая на морских птиц. Мы такую работу запланировали и, думаю, со следующего года начнем ее выполнять».

АДМ впервые сертифицировала промысел минтая в трех основных подзонах Охотского моря — Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской — в сентябре 2013 г., а через пять лет в 2018 г. успешно прошла ресертификацию. В марте текущего года ассоциация получила MSC-сертификат для промысла в Восточно-Сахалинской подзоне, а в июле закончила сертификацию второго по величине промысла в Западно-Беринговоморской зоне.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 8 по 10 сентября. Организатор форума и выставки — Росрыболовство при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Оператор мероприятий — Expo Solutions Group. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер.

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