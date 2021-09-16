Рыбе готовят новые правила ветеринарно-санитарной экспертизы
Минсельхоз продолжает подготовку правил ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и рыбопродукции, предназначенных для переработки и реализации. Сейчас новую версию документа рассматривают в отраслевых объединениях.
Новые правила должны прийти на смену Правилам ветеринарно-санитарной экспертизы морских рыб и икры, утвержденным приказом Минсельхоза от 13 октября 2008 г. № 462.
При обсуждении готовящегося документа представители рыбной промышленности подняли вопрос: как будет организовываться экспертиза уловов водных биоресурсов в море, а также в отдаленных прибрежных районах, с учетом того что проводить процедуру могут только уполномоченные представители госветслужбы.
Как сообщает корреспондент Fishnews, в начале сентября Министерство сельского хозяйства представило новый вариант проекта приказа о ветеринарно-санитарной экспертизе. Предусматривается, что этой процедуре подлежат живая рыба и рыба-сырец (свежая), живые и свежие водные беспозвоночные, пищевая рыбопродукция, которая не прошла переработку (обработку), предназначенная для переработки и реализации, в том числе на розничном рынке. Также под действие правил, согласно проекту, должна попадать пищевая рыбопродукция непромышленного изготовления, прошедшая переработку (обработку), реализуемая на рынке.
Проект предусматривает процедуры, которые осуществляются в рамках проведения ВСЭ. Оговаривается, что, если результаты мониторинга свидетельствуют о безопасности района промысла по тем или иным показателям, то пробы на лабораторные исследования по этим характеристикам не отправляются.
При этом говорится о проверках партий рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции, предназначенной для переработки или для реализации, по органолептическим, физическим показателям.
Сейчас проект обсуждается в отраслевых объединениях.
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