Рыбе готовят новые правила ветеринарно-санитарной экспертизы

Минсельхоз продолжает подготовку правил ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и рыбопродукции, предназначенных для переработки и реализации. Сейчас новую версию документа рассматривают в отраслевых объединениях.

Новые правила должны прийти на смену Правилам ветеринарно-санитарной экспертизы морских рыб и икры, утвержденным приказом Минсельхоза от 13 октября 2008 г. № 462.

При обсуждении готовящегося документа представители рыбной промышленности подняли вопрос: как будет организовываться экспертиза уловов водных биоресурсов в море, а также в отдаленных прибрежных районах, с учетом того что проводить процедуру могут только уполномоченные представители госветслужбы.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в начале сентября Министерство сельского хозяйства представило новый вариант проекта приказа о ветеринарно-санитарной экспертизе. Предусматривается, что этой процедуре подлежат живая рыба и рыба-сырец (свежая), живые и свежие водные беспозвоночные, пищевая рыбопродукция, которая не прошла переработку (обработку), предназначенная для переработки и реализации, в том числе на розничном рынке. Также под действие правил, согласно проекту, должна попадать пищевая рыбопродукция непромышленного изготовления, прошедшая переработку (обработку), реализуемая на рынке.

Проект предусматривает процедуры, которые осуществляются в рамках проведения ВСЭ. Оговаривается, что, если результаты мониторинга свидетельствуют о безопасности района промысла по тем или иным показателям, то пробы на лабораторные исследования по этим характеристикам не отправляются.

При этом говорится о проверках партий рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции, предназначенной для переработки или для реализации, по органолептическим, физическим показателям.

Сейчас проект обсуждается в отраслевых объединениях.

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