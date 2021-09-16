Российский рынок останется приоритетным для креветколовов

MSC-сертификация северной креветки — хороший стимул для промысловиков разрабатывать новые виды продукции и поставлять ее как на внутренний рынок, так и на экспорт, считает представитель группы «Норебо» Сергей Сенников.

В начале сентября крупнейшее отраслевое объединение Северного бассейна — Союз рыбопромышленников Севера (СРПС) — завершило MSC-сертификацию промысла северной креветки в Баренцевом море. Сертификат рыбакам на выставке Seafood Expo Russia вручили представители аудиторской компании UCSL, выполнившей оценку промысла.

Директор UCSL Ольга Шувалова напомнила, что если в 2006 г. северную креветку практически не ловили, то сейчас ее запасы сильно возросли, и на российский промысел приходится около 40% от общего вылова креветки в российском и международных секторах Баренцева моря. «Сертификация этого промысла важна как для самих рыбаков — для расширения рынков сбыта, повышения конкурентоспособности их продукции, так и для нашей страны в плане улучшения ее международного имиджа», — заявила она.

С такой оценкой согласен Сергей Сенников, представитель группы «Норебо», в составе которой добычу креветки ведут несколько предприятий. Он назвал получение MSC-сертификата новым этапом развития для российской рыбной отрасли в целом и конкретно креветочного промысла.

«Спрос на дикую креветку на мировых рынках достаточно хороший, — отметил собеседник Fishnews. — Завершение сертификации по сути дает возможность российским компаниям поставлять свою продукцию на те же рынки сбыта, с которыми уже работают норвежские, гренландские, исландские и другие рыбаки, добывающие северную креветку в арктическом регионе. Думаю, это будет хорошим стимулом для компаний, которые ведут промысел креветки, разрабатывать новые виды продукции, как на экспорт, так и для российского рынка».

При этом внутренний рынок для большинства компаний останется приоритетным, уверен представитель «Норебо». «Мы производим продукцию из креветки, упаковываем и поставляем в сети под нашим брендом. Могу сказать, что мы точно хотим сохранить поставки в Россию и не собираемся перенаправлять их на экспорт», — прокомментировал перспективы рынка Сергей Сенников.

По его словам, в среднем по холдингу объем поставок продукции в российские торговые сети растет на 60-70% в год, причем на этот рост не повлияла даже пандемия. В текущем году «Норебо» планирует поставить в торговые сети порядка 3 тыс. тонн рыбной продукции, тогда как в прошлом году этот объем был около 2 тыс. тонн. Общий же объем поставляемой компаниями «Норебо» в Россию рыбной продукции составляет около 160 тыс. тонн в год.

«Спрос на качественную рыбную продукцию в России постепенно растет, причем не только в традиционных центрах потребления, таких как Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, но и в регионах, — рассказал Сергей Сенников. — Это поступательный процесс. Думаю, что российский рынок на самом деле вполне способен конкурировать с иностранными».

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