Северная креветка добралась до MSC-сертификата

Союз рыбопромышленников Севера успешно завершил MSC-сертификацию промысла северной креветки в Баренцевом море. Экомаркировка повысит востребованность продукции российских рыбаков на экологически чувствительных рынках.

Список промыслов Баренцева моря, получивших сертификацию Морского попечительского совета (MSC), пополнила северная креветка (Pandalus borealis). Инициатором процесса выступил Союз рыбопромышленников Севера (СРПС), в составе которого добычей креветки занимаются 16 предприятий: «Сияние Арктики», «Саами», «Арктикфлот», «Мурман СиФуд», «ДЕФА Фишинг», «Андромеда», Рыболовецкий колхоз Заря, «БаренцБиоРесурс», «Карат-1», «Карельские морепродукты», РК им. М.И. Калинина, Рыболовецкая компания «Вирма», «Норд Вест Флот Компани», «Беломорский рыбак», Архангельский траловый флот и «Северная креветка».

Оценку промысла на соответствие стандартам MSC выполнила компания United Certification Systems Limited (UCSL). Как сообщает корреспондент Fishnews, 8 сентября на площадке Международного рыбопромышленного форума и выставки Seafood Expo Russia представители UCSL вручили MSC-сертификат генеральному директору СРПС Константину Древетняку.

С очередным шагом к устойчивому рыболовству Союз рыбопромышленников Севера поздравил директор по развитию MSC Камиль Дерикс, отметив, что российские рыбаки действительно заслужили этот сертификат.

«Промысел холодноводной креветки в Баренцевом море сертифицировали многие страны, включая Норвегию, Эстонию, Фарерские острова. Теперь к их числу присоединилась и Россия. Несмотря на сложности, связанные с совместным управлением запасом, в ходе оценки был показан очень хороший уровень сотрудничества между Норвегией и Россией, который позволил снять все вопросы», — подчеркнул представитель международной организации.

Руководитель MSC в России Анисья Шепелева напомнила, что в Баренцевом море уже сертифицированы промыслы трески, пикши, сайды, палтуса, крабов опилио и камчатского. «Теперь этот список пополнила и креветка. В последние годы мы видим, что российские рыбаки стали более ответственно относиться к промыслу и сохранности биоресурсов. Мне кажется, что самое большое достижение в том и состоит, что не только руководители компаний понимают смысл и ценность MSC-сертификации, но и рядовой плавсостав, рыбаки, которые работают на судах, тоже начинают об этом задумываться. Хочется верить, что MSC внес свою лепту в эти перемены», — отметила представительница Морского попечительского совета.

«Бизнес увеличивает горизонт планирования, и MSC-сертификат этому очень поможет», — согласился с такой точкой зрения Константин Древетняк и пообещал, что рыбаки постараются поддерживать запас в хорошем состоянии, чтобы «креветку всегда можно было ловить».

«Последние годы мы видим по сути возрождение промысла, которое происходило параллельно с процессами MSC-сертификации других запасов, — прокомментировал получение сертификата представитель группы «Норебо» Сергей Сенников. — Мы надеемся, что для наших компаний, которые добывают креветку, MSC-сертификат станет стимулом к развитию промысла в будущем».

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 8 по 10 февраля. Организатор форума и выставки — Росрыболовство при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Оператор мероприятий — Expo Solutions Group. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер.

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