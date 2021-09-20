Рыболовам-любителям на Сахалине и Курилах добавят участков

Правительство изменило перечень районов, где могут формироваться участки для организации любительской рыбалки. Дополнения помогут обеспечить возможности для лова лососей жителям Сахалинской области, рассказали в профильном агентстве региона.

Напомним, что согласно федеральному законодательству участки для рыбалки по путевкам могут формироваться не везде — акватория для этого должна входить в список, утвержденный правительством РФ. Также должны быть указаны виды водных биоресурсов, по которым можно организовывать лов. Перечень определяются по предложению региональных властей.

В список по Сахалинской области включены новые позиции: река Лесогорка в Углегорском районе, Пильво — в Смирныховском, Новоселка — в Томаринском, Бабушкина — в Северо-Курильском районе, акватория от реки Матросской до мыса Округлый — на Северных Курилах.

Теперь на этих реках будут сформированы участки. Затем нужно провести конкурсы и определить пользователей, которые будут обеспечивать организацию любительской рыбалки. По Северо-Курильскому участку, например, уже есть желающие принять участие в конкурсных процедурах, рассказал Fishnews руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

Он отметил, что регион с нетерпением ждал изменений федерального перечня, ведь вопрос организации любительского лова на островах стоит достаточно остро. Сейчас для добычи красной рыбы по путевкам есть всего два речных участка в Анивском районе (на них можно ловить симу) и один морской участок в Охинском районе (на нем для добычи доступны горбуша и кета). Места для формирования дополнительных участков были определены на основе рекомендацией науки.

Глава агентства сообщил, что региональные власти уже направили в Минсельхоз России новые предложения по дополнению акваторий для организации любительской рыбалки.

Напомним также, что в Сахалинской области можно свободно и бесплатно ловить горбушу в специально определенных правилами рыболовства местах — не более трех экземпляров в день и только разрешенными орудиями.

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