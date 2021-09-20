ОСК просит дать рыбакам больше времени

Объединенная судостроительная корпорация предлагает увеличить срок, который отводится на строительство судов под инвестквоты. Хотя отставание по достройке рыбопромыслового флота постепенно сокращается, верфям по-прежнему не хватает специалистов.

Предложения по дальнейшему развитию программы инвестиционных квот гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов изложил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву на выставке в Санкт-Петербурге. Руководитель госкорпорации заверил, что судостроители понимают все ошибки, совершенные на первом этапе инвестквот, и не хотят их повторения.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предприятия ОСК по-прежнему предпочли бы серийное строительство судов. «С небольшой вариативностью, которая всегда будет, потому что есть специализация, разные виды рыбы и т.д. — уточнил Алексей Рахманов. — При этом нам бы очень хотелось, чтобы это было в рамках тех проектов, которые уже есть на сегодняшний день в качестве базовых».

Дмитрий Патрушев поинтересовался, удается ли верфям сократить отставание от графика строительства судов, которое в среднем составляло год-полтора.

«Оно по большинству предприятий сокращается. Есть два аутсайдера по отдельным конкретным строительным номерам пароходов. Один на Выборге, и два парохода у нас зависло на Северной верфи, — доложил гендиректор ОСК. — По сути есть одна проблема — людей не хватает. Поэтому сейчас будем свозить отовсюду, откуда можно».

Хотя на заводах ОСК строится более полусотни судов для рыбаков, по стоимости это менее 20% от общего объема заказов госкорпорации. Однако если оставить за скобками госзаказы, рыболовные суда составляют самый крупный сегмент гражданского судостроения.

В свете грядущего второго этапа инвествот Алексей Рахманов предложил Минсельхозу объединить «усилия по локализации». «У всех этих пароходов кроме иностранных проектов очень большая доля импортного оборудования — и двигатели, и палубное, и рыболовецкое», — подчеркнул представитель ОСК, добавив, что локализация повлечет за собой и снижение себестоимости.

Еще одно пожелание судостроителей касалось сроков, отведенных на реализацию инвестпроектов. «Давайте не будем больше все-таки в пять лет сжимать», — обратился к министру Алексей Рахманов. — Просто распределим это. Мы со своей стороны берем на себя обязательство увеличить производительность труда, то есть мы большее количество пароходов сможем сделать. Но по срокам давить рыбаков точно не нужно. Это не их вина, это наша специфика, так сложилось».

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