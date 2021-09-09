Регулятор продолжил диалог с рыбаками на выставке

Рыбохозяйственный комплекс даже в условиях пандемии обеспечивал стабильное производство, заявил на открытии форума и выставки в Санкт-Петербурге глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Министр осмотрел экспозицию и побеседовал с рыбопромышленниками об обновлении флота.

Форуму и выставке дали официальный старт

Торжественная церемония открытия IV Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий прошла в Экспофоруме 9 сентября. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев назвал доброй традицией «обсуждение тенденций российского рыбного хозяйства в глобальном контексте» в Санкт-Петербурге в формате отраслевого форума и выставки.

«Радует, что в 2021 году ситуация позволила нам провести встречу в очном режиме. Мы видим, что внимание к форуму и выставке растет. Ожидаем не менее 7 тыс. специалистов из 30 стран мира», — заявил глава Минсельхоза.

Он подчеркнул, что Россия вносит очень весомый вклад в мировой вылов и глобальную продовольственную безопасность. «Объем добычи водных биоресурсов в прошлом году составил порядка 5 млн тонн, то есть даже в условиях пандемии рыбохозяйственный комплекс России обеспечивал стабильное производство», — заявил Дмитрий Патрушев и пригласил всех желающих ознакомиться с результатами работы отрасли, представленными на выставке.

По словам руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, объединенное мероприятие форума и выставки уже стало крупнейшим отраслевым событием. «С каждым годом расширяется пул участников из смежных секторов экономики. На площади 18 тыс. кв. метров представлены около четырехсот компаний и отраслевых организаций из 40 регионов России и 21 страны», — уточнил глава федерального агентства и пожелал всем участникам интересного и полезного общения, удачных сделок и новых идей.

Об открытии форума и выставки возвестил звук судового колокола, в который, слегка нарушив протокол, дружно ударили почетные гости и главы зарубежных делегаций.

Рыбаки предъявили суда и инвестпроекты

Перед официальными мероприятиями Дмитрий Патрушев в сопровождении представителей Совета Федерации и руководителей регионов прогулялся по выставке и пообщался с экспонентами из секторов рыболовства, аквакультуры, судостроения и техники, сообщает корреспондент Fishnews.

Глава Минсельхоза осмотрел стенды крупнейших отраслевых предприятий — «Норебо», «Сигма Марин Технолоджи», «Антея», СЗРК, Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина, «Океанрыбфлота», «Доброфлота», интересуясь, в каких районах работают рыбаки, есть ли у них проблемы со сбытом и какова доля продукции глубокой переработки. Особого внимания министра удостоилась тема обновления флота, в том числе в рамках механизма инвестквот.

«Я исхожу из того, что были приняты решения и сейчас в принципе созданы условия, чтобы строить на российских верфях», — уточнил Дмитрий Патрушев.

«Мы строим по нашей инвестпрограмме десять судов и еще четыре судна в планах на «Северной верфи», — рассказал владелец группы «Норебо» Виталий Орлов. В конце этого года планируется сдача «Капитана Соколова» — первого судна серии, в мае 2022 г. — второго, а еще через четыре месяца — третьего. В целом программа замены флота холдинга на период до 2025 г. включает около 25 судов.

Гендиректор «Тралфлота» (входит в ГК «Сигма Марин Технолоджи») Владимир Рекасов отчитался о строительстве краболовов на Дальнем Востоке. «На Восточной верфи мы построим четыре. Сейчас уже готовы два судна, они на воде, в этом году мы еще один краболов будем спускать. А вообще наша серия — это шесть судов, мы идем с опережением графика, строим их во Владивостоке», — рассказал руководитель компании.

Еще масштабнее судостроительные перспективы у ГК «Антей», которая по итогам крабовых аукционов обязалась построить десять судов. Первый из них, «Русь», уже год как успешно работает на промысле, остальные компания строит на Дальнем Востоке.

«Три корпуса идут параллельно. На следующий год 1 сентября с открытием промысла камчатского краба на Западной Камчатке все три уйдут на промысел», — пообещал президент ГК «Антей» Иван Михнов.

Первый за много лет крупнотоннажный траулер, построенный в России, уже ведет промысел на Северном бассейне, напомнил председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Дмитрий Озерский. «Это первое судно, которое мы построили в рамках программы. И второе наше судно уже вышло на ходовые испытания», — добавил он.

Только Архангельский траловый флот (входит в СЗРК) заказал на заводе в Выборге четыре траулера. Еще пять краболовных судов консорциум строит на «Красном Сормове» в Нижнем Новгороде. Представитель СЗРК отметил, что компания рассчитывала на стабильность законодательной базы: 20% квот будет отведено на инвестиционные цели, но 80% останутся у бизнеса до конца срока закрепления долей — до 2034 г. Однако затем государство приняло решение об изъятии крабовых квот для аукционов.

«К сожалению, по ходу происходят такие коррективы, и мы не совсем понимаем, как мы будем все эти суда содержать», — обратил внимание Дмитрий Озерский. — Все-таки мы, начиная такие инвестиции, рассчитывали на крабовый сегмент нашего бизнеса. А когда вам приходится покупать на аукционе два раза одно и то же, фактически как два раза приватизация получается».

Следующий этап крабовых аукционов планируется провести в 2023 г., внес ясность руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Дмитрий Патрушев подтвердил, что считает аукционы правильным решением. «Бюджет получит определенные деньги и флот будет построен», — заключил министр.

Напоследок глава Минсельхоза посетил секцию аквакультуры, заглянув в бассейн с живой рыбой, и обсудил перспективы отечественного судостроения и производства рефконтейнеров с представителями Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и «Уралвагонзавода».

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 8 по 10 февраля. Организатор форума и выставки — Росрыболовство при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Оператор мероприятий — Expo Solutions Group. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер.

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