АТФ достроил второй траулер по программе инвестквот

Выборгский судостроительный завод завершил строительство второго траулера для Архангельского тралового флота (АТФ). 20 сентября судно, получившее название «Норвежское море», было передано заказчику.

20 сентября представители Выборгского судостроительного завода (ВСЗ) и Архангельского тралового флота (входит в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум) подписали приемный акт о передаче заказчику траулера «Норвежское море». Судно было заложено 29 января 2018 г., спущено на воду 17 мая 2019 г.

Это второй 86-метровый траулер-процессор проекта КМТ01 в серии из четырех судов, строительство которых АТФ заказал заводу в рамках механизма инвестиционных квот. Все траулеры предназначены для промысла донных видов рыб и производства продукции глубокой переработки, включая рыбное филе, икру и печень трески, рыбную муку и рыбий жир.

В течение двух недель специалисты верфи совместно с поставщиками оборудования проводили ходовые испытания судна в акватории Финского залива. По условиям контракта, на промысловые испытания траулер пойдет уже после сдачи, сообщили в пресс-службе ВСЗ. «Думаю, что до конца года «Норвежское море» уже уйдет на промысел», — рассказал Fishnews исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов.

«Поскольку траулер готов на 100%, мы успеваем до 1 октября подать документы, включая заключение Минпромторга, подтверждающие, что судно построено в соответствии с проектом и все обязательства выполнены, в Федеральное агентство по рыболовству. Рассчитываем, что квота на это судно будет закреплена за АТФ в приказе по пользователям на 2022 год», — прокомментировал представитель компании.

Напомним, головное судно серии «Баренцево море» было передано АТФ в сентябре 2020 г., сейчас траулер ведет промысел в Северном бассейне. На верфи в Выборге продолжается строительство еще двух судов, одно из них судостроители обещают закончить летом следующего года.

Фотографии предоставлены пресс-службой верфи.

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