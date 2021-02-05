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Новый флагман Архангельского тралового флота «Баренцево море» отправится на промысловые испытания из Санкт-Петербурга

«Баренцево море» проводили на промысловые испытания

Новый флагман Архангельского тралового флота «Баренцево море» отправится на промысловые испытания из Санкт-Петербурга. Это первое крупнотоннажное судно, построенное на российской верфи в рамках программы инвестквот.

Архангельский траловый флот (входит в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум) одним из первых присоединился к программе инвестиционных квот, подписав с Выборгским судостроительным заводом (ВСЗ) контракт на серию из четырех 86-метровых траулеров-процессоров проекта KMT01. Головное судно, получившее название «Баренцево море», судостроители заложили 31 мая 2017 г., спустили на воду 5 декабря 2018 г. и еще почти два года завершали его достройку.

Траулер, переданный заказчику осенью прошлого года, стал первым рыболовным судном таких размеров и технической насыщенности, построенным на российской верфи под инвестквоты. Он предназначен для добычи и безотходной переработки донных видов рыб с возможностью выпуска рыбного филе, икры и печени трески, рыбной муки и рыбьего жира.

4 февраля в Санкт-Петербурге в присутствии первого зампреда комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, зампреда правительства Ленинградской области Дмитрия Ялова и других почетных гостей по команде руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова на траулере был поднят государственный флаг РФ.

Судно отправляется в Норвегию, чтобы взять на борт промвооружение и сервисных инженеров для завершения пусконаладочных работ на новом оборудовании, после чего сразу приступит к добыче рыбы. Главная задача – проверить двигатели, траловый комплекс, рефрижераторную установку, рыбоперерабатывающую фабрику и все остальные узлы и системы траулера в боевой обстановке на промысле.

«Все будет зависеть от того, как поведут себя механизмы. Если быстро настроятся, то, может, мы и за неделю управимся, если нет, то, возможно, и две недели придется понастраивать», – рассказал Fishnews заслуженный капитан СЗРК Игорь Трунин, который поведет «Баренцево море» в первый рейс.

И судостроители, и руководство компании, и команда траулера, и официальные лица не уставали подчеркивать, насколько сильно новый траулер отличается от большинства своих собратьев, используемых на промысле рыбы в российских водах. Наиболее сильное впечатление на всех произвела даже не завидная производительность судна, способного выловить и переработать до 200 тонн сырца в сутки, а то, как устроены места работы и отдыха членов экипажа.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков напомнил, что «Баренцево море» уже признано лучшим в 2020 г. среди аналогичных судов во всем мире. Глава ведомства подчеркнул, что помимо экономических показателей крайне важно, чтобы члены экипажа, которые проводят в море до шести месяцев, чувствовали себя безопасно и комфортно, а новое судно АТФ полностью соответствует этим критериям.

«Для отечественного рыбопромышленного комплекса оно уникально тем, что совершенно другие условия для экипажа. Есть тренажерный зал, есть сауна, люди живут в каютах по одному, младшие матросы живут по двое, – привел пример руководитель Росрыболовства. – Когда мы говорим о том, что молодежь не так активно идет в эту тяжелую профессию, на такие суда, я уверен, молодежь с удовольствием пойдет работать».

Несмотря на сложности со строительством, затянувшимся в итоге на три с лишним года и собравшим, кажется, весь букет возможных проблем – от финансовых затруднений верфи до эпидемии коронавируса, генеральный директор АТФ Алексей Заплатин не сожалеет, что его компании пришлось выступать в роли первопроходца.

«Первым всегда тяжело, – философски заметил он. – Другие суда этой серии, которые строятся на Выборгском заводе, уже идут гораздо легче и, главное, качественнее. И верфь руку набила, и мы понимаем уже что и как, и в ковиде научились работать, время экономить. Могу сказать, мы ни разу не пожалели и не пожалеем. Это первое такое крупнотоннажное судно в истории России, и мы с гордостью можем сказать, что мы его все-таки построили. Это труд всего коллектива, начиная от акционеров и заканчивая нашими подрядчиками ВСЗ. Всем им большое спасибо! Уверен, что траулер выйдет на те характеристики, которые в него заложены, и будет работать очень эффективно. Дай бог, чтобы только нам квоты хватило».

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Fishnews

В материале использованы фотографии от Архангельского тралового флота.

  • Новый флагман Архангельского тралового флота «Баренцево море» отправится на промысловые испытания из Санкт-Петербурга
  • Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ, губернатор Санкт-Петербурга Александр БЕГЛОВ, первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН, губернатор Архангельской области Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ
  • Генеральный директор АТФ Алексей ЗАПЛАТИН
  • Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ
  • Заслуженный капитан СЗРК Игорь ТРУНИН
  • Исполнительный директор СЗРК Сергей НЕСВЕТОВ
  • На капитанском мостике
  • Траулер предназначен для добычи и безотходной переработки донных видов рыб с возможностью выпуска рыбного филе, икры и печени трески, рыбной муки и рыбьего жира
  • Судно отправляется в Норвегию, чтобы взять на борт промвооружение и сервисных инженеров для завершения пусконаладочных работ на новом оборудовании
  • Траулер «Баренцево море» способен выловить и переработать до 200 тонн сырца в сутки
  • Гордость нового траулера – комфортабельные места работы и отдыха экипажа
  • Гордость нового траулера – комфортабельные места работы и отдыха экипажа
  • На борту обеспечены комфортные условия быта
  • На борту судна обеспечены комфортные условия быта
  • Экипаж сможет поддерживать хорошую физическую форму
  • 4 февраля в Санкт-Петербурге на траулере был поднят государственный флаг РФ
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