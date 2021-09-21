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О подготовке России к глобальному энергопереходу заявил премьер-министр Михаил МИШУСТИН на заседании правительства. Фото пресс-службы кабмина

Экономику России ждет глобальный энергопереход

До конца года правительство примет план перестройки российской экономики к работе в условиях низкоуглеродного развития. Под эти задачи предстоит настроить регулирование и систему мер поддержки предприятий.

Правительство начинает подготовку плана адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу — сокращению использования традиционных видов топлива при развитии альтернативной энергетики.

«И это уже новая реальность. Нужно готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива — нефти, газа, угля. Повышать энергоэффективность. Развивать альтернативную энергетику. Строить соответствующую инфраструктуру», — заявил на совещании со своими заместителями председатель правительства Михаил Мишустин.

В этом году должен быть подготовлен операционный план до 2030 г. по адаптации экономики РФ к глобальному энергопереходу. Базироваться этот план будет на долгосрочном прогнозе глобального энергоперехода до 2050 г., учитывающем стратегии других стран.

По ключевым направлениям подготовки экономики к работе в условиях низкоуглеродного развития в правительстве будут созданы специальные рабочие группы, рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина. Их кураторами станут вице-премьеры, в работе будут задействованы шесть министерств: Минэкономразвития, Минпромторг, Минэнерго, Минприроды, Минобрнауки и МИД.

Общую координацию работы будет осуществлять первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. Совещательным органом станет Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции.

Говоря о ключевых направлениях работы, Андрей Белоусов назвал ускоренную технологическую модернизацию отраслей экономики, в том числе через внедрение наилучших доступных технологий. Необходимо настроить регуляторику, систему мер поддержки и налоговых стимулов, отметил первый зампред правительства. Предполагается подвигнуть компании «к модернизации перехода на зеленые технологии, сокращению выбросов».

Напомним, что российские рыбопромышленные компании на новом флоте также внедряют технологии по снижению «углеродного следа».

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