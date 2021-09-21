Ученые оценили богатство вод Марокко

Отечественные научные наблюдатели завершили рейс на двух траулерах в исключительной экономической зоне Мавритании и атлантической рыболовной зоне Марокко. Специалисты указали на важность вод королевства для российского промысла.

Рейс проходил в период с 6 апреля по 12 сентября. Наблюдениями была охвачена акватория от 16°05' с.ш. (ИЭЗ Мавритании) до 22°20' с.ш. (АРЗ Марокко). Специалисты Атлантического филиала ВНИРО собирали данные для прогноза объемов возможного освоения на 2023 г., разработки рекомендаций по регулированию и развитию отечественного промысла, для защиты интересов российского рыболовства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО, в общей сложности обработано 183 траления, промерено более 81 тыс. рыб, проанализировано свыше 9 тыс. рыб, около 4 тыс. проб взято для определения возраста. Ежедневно велся мониторинг гидрометеорологических условий.

В период работы наблюдателей в ИЭЗ Мавритании — с 6 апреля по 27 июля — в промысле участвовали более 30 крупнотоннажных судов под разных стран, в том числе семь российских траулеров. Флот работал на нерестовой западноафриканской ставриде, сенегальской мерлузе, крупной восточной скумбрии. Отмечено, что промысловая обстановка была преимущественно неустойчивой и сложной.

Сроками завершения весенне-летней миграции западноафриканской ставриды и скумбрии в зоне Мавритании в текущем году можно считать 12-14 июля, отметили в филиале.

В связи с ухудшением промысловой обстановки отечественный флот начал переходить в рыболовную зону Марокко, где возможность промысла обеспечена условиями межправительственного соглашения 2020 г. С 27 июля три российских судна работали в водах королевства совместно с группой из шести крупнотоннажных траулеров Евросоюза под флагами Нидерландов, Латвии, Литвы.

Основу сырьевой базы составляли разноразмерная восточная скумбрия и мелкая западноафриканская ставрида. Над материковым склоном в конце июля и в начале августа флот успешно облавливал скопления среднеразмерной западноафриканской ставриды. Обстановка на промысле в рыболовной зоне Марокко в период наблюдений в целом была благоприятной. Средняя производительность по вылову составила около 100 тонн в сутки на судно.

«Результаты работы российских судов и данные научных наблюдений подтверждают важность района Марокко для российского рыболовства», — подчеркнули в АтлантНИРО. Сейчас готовится подробный научный отчет по итогам рейса.

Фотографии предоставлены пресс-службой АтлантНИРО.

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