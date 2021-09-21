На кальмара и налима Атлантики не нашлось желающих

Аукцион на квоты вылова кальмара-иллекса и белого налима в районе регулирования НАФО признан несостоявшимся. На торги не поступило ни одной заявки.

Третья попытка продать эти квоты, несмотря на очередное снижение цен, опять закончилась неудачей, сообщает корреспондент Fishnews. Протокол аукциона опубликован на сайте torgi.gov.ru.

Напомним, рыбакам предлагали 29 долей квот кальмара-иллекса в подрайонах 3+4 НАФО. Также на торги были выставлены семь долей квот белого налима в подрайонах 3NO НАФО.

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