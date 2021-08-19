Квоты кальмара и белого налима попытаются продать в третий раз

Росрыболовство вновь объявило аукцион по продаже долей квот вылова кальмара-иллекса и белого налима в районе регулирования НАФО. В общей сложности планируется разыграть 36 лотов, стартовые цены опять снижены.

Первая попытка продать эти доли квот была предпринята в апреле, повторная — в июле. В обоих случаях торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Теперь те же лоты выставлены на аукцион с новой «скидкой» в 10%, сообщает корреспондент Fishnews.

Извещение и аукционная документация опубликованы на сайте torgi.gov.ru. Заявки принимаются до 20 сентября, торги предполагается провести 24 сентября в Москве. С победителями заключат договоры на 15 лет.

Рыбакам предлагают 28 долей квот кальмара-иллекса в подрайонах 3+4 НАФО по 3,448% и одна в 3,456%. Их начальные цены составляют примерно 2,795 млн и 2,801 млн рублей соответственно.

Также на торги выставлены лимиты белого налима в подрайонах 3NO НАФО. Это шесть долей по 14,3% со стартовой стоимостью 461 тыс. рублей каждая и одна доля в 14,2% с начальной ценой 458 тыс. рублей.

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