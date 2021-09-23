Лососям обеспечат повышенное внимание науки

Научным обеспечением лососевой путины в следующем году займется межрегиональная группа, созданная ВНИРО. В нынешнем сезоне уловы красной рыбы показали второй результат в истории — более 520 тыс. тонн, превзойдя прогнозы ученых.

Лососевая путина завершилась в большинстве регионов Дальнего Востока, за исключением Сахалинской области и Приморского края. Абсолютным лидером оказался Камчатский край, где добыто 440 тыс. тонн рыбы — на 17% больше показателя 2019 г. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, суммарный объем добычи тихоокеанских лососей превысил 520 тыс. тонн, это второй результат после рекордного 2018 г.

Итоги промысла были подведены на заседании путинного штаба, который провел в Курильске (Сахалинская область) руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он отметил эффективную работу рыбаков, которые справились с интенсивными подходами рыбы несмотря на сложные погодные условия и логистические проблемы.

Уловы лососей в этом году заметно опередили прогноз отраслевой науки перед началом путины — 460 тыс. тонн. «В то же время путина несмотря на успешность по выловам, выявила ряд противоречивых факторов, и эти все проблемные моменты надо устранить при подготовке к путине 2022 года», – заявил глава федерального агентства.

За научное обеспечение промысла тихоокеанских лососей в следующем году будет отвечать специально созданная Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии межрегиональная группа. «Будем продолжать усиленное научное сопровождение, исследования для обеспечения прогнозов и эффективного промысла», — пообещал Илья Шестаков.

По его словам, в связи с массовым подходом лососевых к побережью Камчатки требуются дополнительные меры для решения проблем с хранением и оперативной отгрузкой рыбопродукции. «В рамках программы инвестиционных квот надо поддержать строительство рефрижераторно-транспортных судов. Кроме того, подумаем над введением обязательств, связанных с приемкой и транспортировкой лососей, для арендаторов участков», – добавил Илья Шестаков.

Глава Росрыболовства поручил создать рабочую группу с участием грузовладельцев и операторов железнодорожных вагонов, чтобы повысить оперативность отгрузок рыбы.

Участники заседания также обсудили возможные изменения подходов к регулированию промысла лососей на уровне региональных комиссий, мониторингу нерестилищ и организации пастбищного лососеводства на Сахалине.

«Размещение и строительство рыборазводных заводов должно отталкиваться от научного обоснования, а не исключительно от интересов бизнеса. Мы не можем поставить повсюду заводы», — отметил Илья Шестаков. Он дал поручение через месяц завершить доработку программы развития ЛРЗ в регионе.

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