Новости
Добыча лосося на Сахалине

Лососям обеспечат повышенное внимание науки

Научным обеспечением лососевой путины в следующем году займется межрегиональная группа, созданная ВНИРО. В нынешнем сезоне уловы красной рыбы показали второй результат в истории — более 520 тыс. тонн, превзойдя прогнозы ученых.

Лососевая путина завершилась в большинстве регионов Дальнего Востока, за исключением Сахалинской области и Приморского края. Абсолютным лидером оказался Камчатский край, где добыто 440 тыс. тонн рыбы — на 17% больше показателя 2019 г. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, суммарный объем добычи тихоокеанских лососей превысил 520 тыс. тонн, это второй результат после рекордного 2018 г.

Итоги промысла были подведены на заседании путинного штаба, который провел в Курильске (Сахалинская область) руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он отметил эффективную работу рыбаков, которые справились с интенсивными подходами рыбы несмотря на сложные погодные условия и логистические проблемы.

Уловы лососей в этом году заметно опередили прогноз отраслевой науки перед началом путины — 460 тыс. тонн. «В то же время путина несмотря на успешность по выловам, выявила ряд противоречивых факторов, и эти все проблемные моменты надо устранить при подготовке к путине 2022 года», – заявил глава федерального агентства.

За научное обеспечение промысла тихоокеанских лососей в следующем году будет отвечать специально созданная Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии межрегиональная группа. «Будем продолжать усиленное научное сопровождение, исследования для обеспечения прогнозов и эффективного промысла», — пообещал Илья Шестаков.

По его словам, в связи с массовым подходом лососевых к побережью Камчатки требуются дополнительные меры для решения проблем с хранением и оперативной отгрузкой рыбопродукции. «В рамках программы инвестиционных квот надо поддержать строительство рефрижераторно-транспортных судов. Кроме того, подумаем над введением обязательств, связанных с приемкой и транспортировкой лососей, для арендаторов участков», – добавил Илья Шестаков.

Глава Росрыболовства поручил создать рабочую группу с участием грузовладельцев и операторов железнодорожных вагонов, чтобы повысить оперативность отгрузок рыбы.

Участники заседания также обсудили возможные изменения подходов к регулированию промысла лососей на уровне региональных комиссий, мониторингу нерестилищ и организации пастбищного лососеводства на Сахалине.

«Размещение и строительство рыборазводных заводов должно отталкиваться от научного обоснования, а не исключительно от интересов бизнеса. Мы не можем поставить повсюду заводы», — отметил Илья Шестаков. Он дал поручение через месяц завершить доработку программы развития ЛРЗ в регионе.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востоккамчаткаросрыболовствосахалин
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель совета директоров Русской рыбопромышленной компании Глеб ФРАНК на сессии ВЭФ. Фото Афониной Елены, ТАСС

Председатель совета директоров Русской рыбопромышленной компании

Глеб ФРАНК

Регулятор должен выполнить обязательства перед инвесторами

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

О будущей программе считаем важным объявить заранее

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Мы не можем жить без рыбы, это факт

Все материалы

Интервью

Генеральный директор ППК «Максимиха» Андрей ФИЛАТОВ

Генеральный директор ППК «Максимиха»

Андрей ФИЛАТОВ

Кластер — это снижение издержек и синергия участников рынка

Генеральный директор компании «Антей» Александр НИКОЛАЕВ

Генеральный директор компании «Антей»

Александр НИКОЛАЕВ

Развиваемся в разных направлениях

Представитель группы «Норебо» Сергей СЕННИКОВ

Представитель группы «Норебо»

Сергей СЕННИКОВ

Подумать над географией

Руководитель компании J.P. Klausen and Co. Йенс Питер КЛАУСЕН (Jens Peter Klausen)

Руководитель компании J.P. Klausen and Co.

Йенс Питер КЛАУСЕН

Технологии и мышление необходимо менять одновременно

Все интервью

Личное мнение

Заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав ЗИЛАНОВ

Заслуженный работник рыбного хозяйства России

Вячеслав ЗИЛАНОВ

Инвестиционные квоты — это путь в никуда

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

Олег КОМАРОВ

Локализация — это не господдержка, а защита интересов России

Все материалы

Крупным планом

Брошенная северокорейская шхуна, прибившаяся к российскому берегу

Рыболовство КНДР: от плановой экономики к вынужденному браконьерству

Мечтают ли россияне о рыбном дне

Мечтают ли россияне о рыбном дне

Из четырех судов, заказанных на Выборгском заводе, Архангельский траловый флот (входит в СЗРК) получил пока лишь одно — «Баренцево море». Задержки в сдаче траулеров составляют свыше полутора лет и грозят выйти за разрешенный законодательством период

Дорогие задержки

Запасы криля — практически неисчерпаемая сырьевая база

Криль — сокровище Антарктики

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоялись после двухлетнего перерыва. Фото пресс-службы ESG

Форум и выставка в Санкт-Петербурге: яркое возвращение

Сотрудники «Востока-1» совместно со специализированными организациями фактически создали новые типы судов для глубоководного промысла рыбы и краба

РК «Восток-1»: Промысел нового измерения

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.