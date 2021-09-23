Для Итурупа продлили добычу кеты

В Южно-Курильской зоне на острове Итуруп срок окончания промышленного рыболовства кеты сдвинули до 24:00 30 сентября. Ранее «красную» путину там продлили для добычи горбуши — на аналогичный срок.

Решение приняла комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб в Сахалинской области — в связи с продолжающимися подходами тихоокеанских лососей, сообщает корреспондент Fishnews.

Ранее комиссия продлила на Итурупе до конца сентября промысел горбуши. При планировании путины в регионе предполагалось, что оба вида лососей будут добывать на острове до 20 сентября.

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