Правительство уточнило полномочия Росрыболовства

Росрыболовство получило новые полномочия в сфере регулирования воспроизводства водных биоресурсов. Кроме того, уточнены функции ведомства по надзору за торговым мореплаванием.

Изменения в положение о Федеральном агентстве по рыболовству внесены постановлением правительства № 1582 от 21 сентября 2021 г.

В частности, уточняется, что Росрыболовство осуществляет «федеральный государственный контроль (надзор) в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта в части обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении рыболовства». Как сообщает корреспондент Fishnews, в прежней редакции положения на внутренний водный транспорт этот надзор не распространялся.

За ведомством закреплены функции по регистрации ремонтно-маточных стад в реестре ремонтно-маточных стад и определению порядка такой регистрации. Кроме того, Росрыболовство получило полномочия по утверждению перечня растительноядных видов рыб для рыбохозяйственной мелиорации.

Напомним, федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 163, в частности, расширил перечень видов рыбохозяйственной мелиорации. Теперь к ним относится в том числе выпуск растительноядных рыб в водные объекты рыбохозяйственного значения.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.



Fishnews