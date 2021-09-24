Путина на Амуре может получить дополнительные ограничения

В Хабаровском крае анализируют первые итоги лососевой путины. При подготовке мер регулирования на 2022 г. нужно учесть опыт нынешнего года и использовать дополнительные ограничения на Амуре и лимане, заявили в ХабаровскНИРО.

Хабаровский филиал ВНИРО представил информацию о промежуточных результатах лососевой путины. Специалисты остановились и на ситуации по бассейну реки Амур и Амурскому лиману, сообщает корреспондент Fishnews.

Объемы возможного вылова по летним лососям в этом промысловом районе были определены только для рыболовства в научно-исследовательских целях. Прогноз оправдался, подходы действительно были очень небольшими, отметили в ХабаровскНИРО.

Прогнозные объемы по осенней кете в нынешнем году составляли около 13 тыс. тонн. Фактически по состоянию на 21 сентября рыбаки взяли порядка 5,4 тыс. тонн, освоение — 41,8%.

Массово заходить в Амур осенняя кета начала с 23 августа. Ведется постоянный мониторинг подходов, обратили внимание в филиале ВНИРО.

Особенностью миграции осенней кеты в нынешнем году стала крайне низкая скорость ее продвижения по реке: ученые связывают это с высоким уровнем воды и большой скоростью течения. Если в предыдущие годы скорость миграции осенней кеты составляла 50-60 км/сут., то в текущем году она не превышает 20-25 км/сут. Соответственно, мигрирующие рыбы к Комсомольскому, Нанайскому и Хабаровским районам поднимутся с опозданием на 15-20 суток.

Как и прогнозировалось еще до начала путины, основным нерестовым притоком Амура стала Амгунь, численность осенней кеты, мигрирующей вверх по течению Амура (выше устья Амгуни), не превышает 30-35% от всего зашедшего стада осенней кеты, заявили в ХабаровскНИРО. Все это обуславливает низкие проходы рыб на нерестилища бассейнов рек Гур, Анюй, Уссури и Тунгуска, а также к лососевым рыбоводным заводам — Гурскому и Анюйскому. В связи с этим филиал подготовил рекомендации о введении ежедневных проходных дней для промышленного рыболовства осенней кеты в Амуре и лимане — региональная комиссия по анадромным приняла такое решение.

Целостную картину по заполнению нерестилищ осенней кеты в бассейне Амура можно будет получить только после обследования нерестилищ в октябре, рассказали специалисты.

Уже сейчас понятно, что при подготовке мер регулирования на 2022 г. нужно учесть опыт текущего года и внедрять дополнительные ограничения на Амуре и лимане, считают в ХабаровскНИРО. При этом важно усилить рыбоохранные мероприятия.

Отдельное внимание следует уделить вопросу взаимодействия между Хабаровским краем и Сахалинской областью по снижению объемов вылова амурской кеты на путях ее миграции (северо-западный Сахалин) в Амур, отметили межрегиональный аспект в филиале.

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