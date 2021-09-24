Алексей Осинцев: Новостная лента Fishnews — максимально объективное отражение ситуации в отрасли

Материалы Fishnews вызывают живое обсуждение и новые публикации — с аргументами в поддержку или против тех или иных позиций. Таким образом, получается максимально объективная картина, считает президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев.

В этом году Fishnews отмечает 15-летие. В структуре медиахолдинга — журнал «Fishnews — Новости рыболовства», ежемесячная газета «Fishnews Дайджест» и интернет-портал, ежедневно с понедельника по пятницу освещающий события в отрасли.

«Грамотно поданные на Fishnews новости всегда интересно и полезно читать. Важно, что в обширном потоке информации легко ориентироваться и находить нужные материалы — благодаря связкам по содержанию и возможности поиска по ключевым словам», — отметил руководитель Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев.

Портал Fishnews — это возможность донести свою позицию и подкрепляющие ее аргументы, объяснить, в чем польза предложений, подчеркнул руководитель АСРФ.

«Показательно, что общение с редакцией публикацией новости не заканчивается. Большинство новостей вызывает интерес коллег, приводит к живому обсуждению, что называется, в рабочем порядке. И нередко в результате таких обсуждений появляются отклики на нашу позицию и новые публикации — с аргументами или контраргументами коллег. Таким образом, новостные ленты Fishnews становятся максимально объективным отражением происходящего в отрасли. Поэтому новости Fishnews стали неотъемлемой частью нашей работы, а работой мы живем», — сказал Алексей Осинцев, поздравляя редакцию с юбилеем.

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