Киты Охотского моря демонстрируют стабильность

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО рассказали об итогах исследований по китообразным в Охотском море. Их встречаемость была на таком же уровне, как и в предыдущие годы.

Международная экспедиция прошла на научно-исследовательском судне «Владимир Сафонов». Рейс состоялся в рамках межправительственного соглашения с Японией и во исполнение решений российско-японской смешанной комиссии по рыбному хозяйству.

Целью работ было изучение биологии и экологии животных, их численности и распределения. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО, на учетных галсах и на транзитных переходах всего учтено 759 китообразных разных видов.

Также фиксировалось поведение китов и направление их миграций. Полученные фотоснимки с описанием используют для разработки электронной идентификации, позволяющей вести учет с использованием искусственного интеллекта и программы распознавания.

Визуальный судовой учет и фотофиксация китообразных ведутся отраслевой наукой совместно с японскими специалистами с 2015 г. Собрана огромная база данных по численности животных, их поведению, и распространению в районах Охотского моря, отметили в филиале.

Фотографии предоставлены пресс-службой ТИНРО.

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