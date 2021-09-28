Николай Патрушев оценил перспективы Корсаковского порта

В рамках поездки на Сахалин секретарь Совбеза Николай Патрушев и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков обсудили вопросы развития Корсаковского порта.

Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков обсудили вопросы развития инфраструктуры во время посещения порта Корсаков на Сахалине.

«Отдельное внимание уделено созданию логистического технопарка в Корсаковском порту. Это комплексный многоцелевой проект, предусматривающий реконструкцию существующих терминалов, строительство новых объектов с расширением границ порта», — рассказали Fishnews в пресс-службе аппарата Совбеза.

Предполагается, что комплексное развитие порта Корсаков позволит «решить государственные задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны, развитию транспортных коридоров Северного морского пути (на маршруте создается регулярная линия по доставке рыбной продукции), повысит экономическую эффективность рыбодобывающей отрасли и логистики». Что, в свою очередь, положительно скажется на экономике территории и всего Дальнего Востока.

Затронуты также вопросы декриминализации рыбопромышленного комплекса и обеспечения прозрачности ценообразования, отметили в пресс-службе.

Напомним, что в сентябре на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного региона президент Владимир Путин поддержал предложение губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко о реконструкции порта. На площадке ВЭФ было заключено соглашение по созданию в Корсакове логистического распределительного центра.

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