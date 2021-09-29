Климату и экологии посвятили федеральную программу

Правительство разработало федеральную научно-техническую программу в области экологического развития и климатических изменений до 2030 г. Одно из направлений — смягчение антропогенного воздействия на окружающую среду.

Программу поддержали на заседании президиума Совета при президенте по науке и образованию, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства. Заседание провел заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

Как рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко, программа будет работать по трем направлениям.

Прежде всего это мониторинг и прогнозирование состояния окружающей среды и климата. В рамках этого блока будут созданы наукоемкие технологические решения для получения достоверных данных мониторинга и моделирования окружающей среды и климата, а также прогнозирования их состояний.

Второе направление — смягчение антропогенного воздействия на окружающую среду и климат. В этом блоке планируется разработка комплекса методик и моделей, позволяющих сформировать систему оценки целесообразности и эффективности соответствующих мер.

Третье направление — адаптация природных систем, населения и отраслей экономики к изменениям климата. Предстоит разработать решения, которые позволят сформировать систему оценки экологических и климатических рисков на территории России и прилегающих акваториях. Эта система поможет обосновать и принять необходимые меры по адаптации к изменениям климата с учетом региональной и отраслевой специфики.

Программа включает несколько блоков мероприятий: научные исследования и разработки преимущественно на базе научных и научно-образовательных центров, создание и развитие передовой инфраструктуры для исследований и разработок, внедрение результатов исследований в практические проекты, а также организационное сопровождение реализации программы.

План реализации ФНТП будет формироваться на каждый трехлетний период. Всего на выполнение программы предполагается выделить около 34 млрд рублей, отметили в правительстве.

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