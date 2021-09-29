Сбор за промысел поможет пополнять бюджет

Изменение ставок сбора за пользование водными биоресурсами позволит существенно увеличить поступления в бюджеты всех уровней, подчеркнул глава правительства Михаил Мишустин. Он также рассказал о системе вычетов, которую планируется предусмотреть в законе.

На заседании правительства 29 сентября премьер Михаил Мишустин рассказал о проекте поправок, которые планируется внести в Налоговый кодекс по сбору за пользование водными биоресурсами, сообщает корреспондент Fishnews.

Ставки сбора не менялись более 16 лет, подчеркнул глава правительства. С их пересмотром предполагается увеличить поступления в госбюджет. Менять нормативы для расчета планируется дифференцированно. «Ставки будут увеличены только на те виды рыб и морепродуктов, которые в основном вывозят на экспорт», - обратил внимание Михаил Мишустин. На социально значимые виды ставка останется на прежнему уровне - в качестве примера глава правительства привел сайру, сельдь, ряпушку и карася.

«Кроме того, правительство предусмотрело механизм предоставления льгот предприятиям отрасли, который вкладываются в развитие производства, увеличивают объемы переработки рыбы и морепродуктов на предприятиях в России», - подчеркнул Михаил Мишустин.

Он также остановился на вычетах, которые власти намерены предусмотреть для ряда пользователей. На льготу смогут рассчитывать те, кто работает в режиме прибрежного рыболовства, ведет промысел на новых судах российской постройки, выпускает определенную продукцию на берегу или в море.

«А вот экспортерам, которые предпочитают вывозить сырье за границу, придется платить в полном объеме», - предупредил Михаил Мишустин.

Он также сообщил о планах ввести с 1 сентября 2022 г. возможность использования электронных разрешений на промысел для рыбаков. «Также для них разработан специальный программный комплекс, при помощи которого капитаны судов смогут вести прямо в море электронный промысловый журнал, направлять данные, заверенный цифровой подписью, по защищенным каналам», - рассказал о перспективах законодательного закрепления ЭПЖ Михаил Мишустин.

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