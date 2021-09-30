Ученые предложат марифермерам перспективную водоросль

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО высадили в море первую партию проростков бурой водоросли ундарии, полученных в центре марикультуры на острове Попова. Ученые отмечают, что этот объект очень востребован на азиатском рынке.

Ундария перистонадрезная относится к бурым водорослям, как и ламинария (сахарина) японская, но, в отличие от нее, предпочитает более теплые воды. На российском Дальнем Востоке ундария встречается только в заливе Петра Великого в небольших поселениях, не имеющих промыслового значения.

Поэтому унадрия мало известна в России, однако ее полезные свойства хорошо изучены научным сообществом. Ундария, как и другие бурые водоросли, содержит полиненасыщенные жирные кислоты и целый ряд биологически активных веществ – альгинаты, агар, каррагинан. Регулярное потребление водоросли в пищу способствует выведению из организма радионуклидов, токсичных веществ, тяжелых металлов, улучшает работу желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, снижает уровень холестерина и риск развития атеросклероза и укрепляет иммунитет, рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

В странах Азиатско-Тихоокеанского региона ундария выращивается в больших масштабах. Опыт ее культивирования на морских плантациях имеется и в ТИНРО. В 2017 г. ученым удалось получить в аквариальных установках рассаду и затем разместить ее на морскую плантацию в бухте Рифовая. В результате была выращена товарная ундария с массой до 300 г.

В этом году работы начались уже в конце лета по технологии, применяемой для форсированного культивирования ламинарии. Оспоривание началось в августе и уже в сентябре проростки были высажены на участке в проливе Старка. «Получая рассаду в заводских условиях за 30 дней, можно существенно увеличить время выращивания спорофитов в море при благоприятных условиях для них, — отметила ведущий научный сотрудник филиала Татьяна Крупнова. — Полагаем, что урожай этой водоросли также будет более высоким».

Ученые рассчитывают, что рассада достигнет товарных качеств уже к апрелю — всего за восемь месяцев. Выращивать уже жизнестойкие проростки унадрии возможно будет как на юге края, так и на севере, минимум до мыса Поворотный, сообщили в ТИНРО.

По мнению ученых, ундарию стоит рассматривать и как новый продукт для внутреннего российского рынка, и как товар для экспорта — прежде всего в Японию. В последнее время участники рынка Страны восходящего солнца активно ищут новых поставщиков ундарии, чтобы китайские производители не монополизировали этот сектор, подчеркнули в филиале.

Фото предоставлены пресс-службой ТИНРО.

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