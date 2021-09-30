Банковский сектор видит в марикультуре драйвер для Приморья

Марикультура — одно из перспективных направлений в развитии рыбохозяйственного комплекса, отмечают в Приморском региональном филиале Россельхозбанка.

Напомним, что на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге Россельхозбанк представил информацию о перспективах вложений в рыбное хозяйство. Эксперты РСХБ обратили внимание на разницу в уровнях потребления рыбы по регионам России. Устранить эти перекосы поможет аквакультура, заявили аналитики, отметив стремительные темпы роста отрасли: так, за год прирост в производстве продукции товарного рыбоводства составил 14%. Перспективу вложения в аквакультуру в ближайшие годы банк оценил в 60 млрд рублей.

На Дальнем Востоке практически все объемы приходятся на долю Приморского края: за 2019 г. здесь было выращено более 48 тыс. тонн. В первой половине нынешнего года уже зафиксирована прибавка по объемам. Марикультура — одно из направлений, в развитии которого готов участвовать Россельхозбанк, рассказал Fishnews руководитель Приморского регионального отделения РСХБ Алексей Степуро.

Постепенно оттачивается правовая база для предприятий марикультуры, продукция востребована на внешнем рынке.

В силу специфики краевой экономики рыбохозяйственный комплекс — приоритет, в соответствии с которым выстраивается работа Россельхозбанка в Приморье, подчеркнул Алексей Степуро.

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