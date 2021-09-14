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Первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина ЖАЧКИНА на пленарной сессии форума. Кадр трансляции

Россельхозбанк представил раскладку по инвестициям в рыбную отрасль

Потребность в инвестициях в рыбохозяйственный комплекс на ближайшие пять лет эксперты Россельхозбанка оценивают в 500 млрд рублей. Перспективные направления — переработка, логистика, аквакультура.

Прогноз по инвестициям в рыбную отрасль Россельхозбанк представил на пленарной сессии IV Международного рыбопромышленного форума и выставки (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia) в Санкт-Петербурге. Потребление рыбы будет расти как в России, так и в целом по миру и у рыбохозяйственного комплекса большой потенциал, считают аналитики РСХБ.

Ситуация с Китаем изменила товарные потоки, и перед российской перерабатывающей отраслью открываются новые возможности. Причем речь о переработке как на берегу, так и на судах, уточнила в своем выступлении первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина. Потребность в инвестициях в развитие переработки оценивается в сумму порядка 70 млрд рублей, сообщила она. Возможности по переработке нужно довести до 80% уловов, считают в РСХБ.

Вложения в логистическую инфраструктуру, по данным одного из крупнейших банков страны, в ближайшей перспективе могут составить 80 млрд рублей. Отрасли необходимо создание холодильных мощностей, развитие специализированных портов, нужны рефконтейнеры. Совершенствование логистики поможет выравнивать потребление рыбы по стране. Сейчас здесь очень большой разброс: например, в Магаданской области в среднем на человека приходится 40 кг, а в Бурятии — 6 кг, привели данные в Россельхозбанке.

Устранить дисбаланс в обеспечении россиян рыбными продуктами помогает аквакультура. За 2020 г. объемы производства в товарном рыбоводстве выросли по сравнению с предыдущим годом на 14%. Для дальнейшего устойчивого развития отрасли необходимо 60 млрд рублей, отметила Ирина Жачкина.

Россельхозбанк видит себя активным участником инвестиционных процессов в отрасли, подчеркнула первый зампред правления. Здесь может быть задействован весь набор инструментов — кредитование, услуги лизинговой, факторинговой компаний, сообщает корреспондент Fishnews. Отмечено, что РСХБ сформировал полную продуктовую линейку для кредитования и обслуживания предприятий рыбохозяйственного комплекса.

На форуме и выставке в Санкт-Петербурге специалисты Россельхозбанка провели встречи с ключевыми участниками отрасли. Представители рыбохозяйственных компаний поделились своими взглядами на текущую ситуацию и возможные изменения: напомним, что сейчас власти вновь представили для обсуждения механизмы предоставления квот вылова под инвестиции.

Россельхозбанк выступил партнером Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia. Напомним, Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий прошли в Санкт-Петербурге с 8 по 10 сентября. Организатор форума и выставки — Росрыболовство при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Оператор мероприятий — Expo Solutions Group. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер.

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