Приморский Россельхозбанк рассказал о перспективах в рыбной отрасли

Предстоящие процессы в рыбной отрасли, в том числе вторая волна квот под инвестиции, привлекают особое внимание банковского сектора. Важное место здесь занимают проекты компаний Приморского края, отмечает руководитель регионального филиала Россельхозбанка Алексей Степуро.

На специальной сессии в рамках Восточного экономического форума руководство Росрыболовства впервые публично представило свои предложения по второму этапу инвестиционных квот и крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами, напомнил Алексей Степуро.

Предполагается реализация новых проектов в сфере строительства флота, а также береговой переработки, хранения рыбопродукции. В Приморье зарегистрированы крупнейшие компании — участницы первой волны квот под инвестиции. Предприятия вкладывают средства в производства и логистику и вне квотных механизмов.

«Безусловно, отрасль очень активно развивается», — обратил внимание руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка. При этом проекты крупнейших добытчиков имеют мультипликативный эффект: например, заказчики строительства краболовного флота в Приморье уже заявили о планах по дальнейшему ремонту этих судов в России. Также, отметил собеседник Fishnews, вокруг проектов крупного бизнеса формируются проекты малого и среднего предпринимательства.

Интерес вызывает не только морское рыболовство, но и рыболовство во внутренних водоемах: в Приморье предприятия работают на самом крупном на Дальнем Востоке озере — Ханке.

Безусловно, интересны банковскому сектору и проекты в сфере внешнеэкономической деятельности: рыбопромышленные компании Приморья являются важнейшими экспортерами продукции АПК, расширяют географию поставок и реализуют программу по продвижению своих товаров на внешних рынках.

«Рыбохозяйственный комплекс в значительной степени определяет ландшафт экономики края и ландшафт отрасли, целевой для нашего банка, — агропромышленного комплекса», — подчеркнул руководитель регионального филиала РСХБ.

В связи с этим в Приморском крае Россельхозбанк видит для себя приоритетом участие в проектах в рыбохозяйственном комплексе, отметил Алексей Степуро. Для этого планируется развивать отраслевую экспертизу.

Напомним, что потребность в инвестициях в российском рыбном хозяйстве на ближайшие пять лет эксперты Россельхозбанка оценили в 500 млрд рублей — такие данные были озвучены в сентябре на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге.

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