Лососевые квоты уплыли на аукцион

Квоты на вылов тихоокеанских лососей планируется распределить по итогам аукциона. Торги должны пройти в декабре.

С 30 сентября открылся прием заявок от желающих принять участие в аукционе по продаже долей квот добычи лососей. Как сообщает корреспондент Fishnews, на торги выставлено 57 лотов.

Через аукцион Росрыболовство планирует предоставить право на вылов нерки, чавычи, горбуши, кеты и кижуча. С победителями будут заключены договоры на срок до конца 2033 г.

Прием заявок завершится 2 декабря. Торги будут проходить в течение трех дней — с 7 по 9 декабря.

Напомним, что по квотам тихоокеанские лососи добываются в исключительной экономической зоне РФ, с 2016 г. Россия запретила использовать на промысле плавные (дрифтерные) сети.

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