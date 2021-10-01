Для поддержки страхования в АПК выпустили новый план

Минсельхоз обновил план сельскохозяйственного страхования на 2021 г. Документ используется для государственной поддержки в этой сфере.

Обновленный План сельскохозяйственного страхования на 2021 г. утвержден приказом Минсельхоза России от 8 сентября 2021 г. № 614. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Приказ от 2 октября 2020 г. № 589 со вступлением в силу нового правового акта признается утратившим силу. Как сообщает корреспондент Fishnews, перечень объектов сельхозстрахования в товарной аквакультуре остался без изменений. При этом появились поправочные коэффициенты к базовым предельным размерам ставок для расчета субсидий — такие коэффициенты дифференцированы в зависимости от события, от которого застрахованы объекты аквакультуры.

Напомним, господдержку сельскохозяйственного страхования на товарное рыбоводство распространили в 2019 г. Законодательство предусматривает ежегодное утверждение плана сельхозстрахования для использования механизма субсидий.

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