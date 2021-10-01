Денис Коцюк: На СМИ лежит большая ответственность

При нынешних высоких скоростях передачи информации перед журналистами стоит непростая задача оперативно разбираться в ситуации и подавать проверенные данные, отметил глава ХабаровскНИРО Денис Коцюк, поздравляя с юбилеем медиахолдинг Fishnews.

Профильные СМИ — важная часть рыбохозяйственного комплекса: они публикуют новости о ключевых событиях, доносят до широкой аудиторию проблемы, обеспечивают коммуникацию между участниками отрасли и формируют ее образ. «На работниках СМИ лежит большая ответственность», — считает руководитель Хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Очень важно, что Fishnews освещает все аспекты современного рыболовства и рыбоводства. «Достоверность и объективность информации, принципиальность, оперативность и беспристрастность, стремление постоянно быть в гуще событий, готовность прийти на помощь — эти замечательные качества стали слагаемыми заслуженного успеха холдинга», — подчеркнул Денис Коцюк.

Руководитель ХабаровскНИРО пожелал редакции вдохновения, успешной реализации новых идей и творческих проектов.

В этом году Fishnews отмечает 15-летие. В структуре медиахолдинга — журнал «Fishnews — Новости рыболовства», ежемесячная газета «Fishnews Дайджест» и интернет-портал, ежедневно с понедельника по пятницу освещающий события в отрасли.

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