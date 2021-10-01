Общественные советы при ФАС и Росрыболовстве обсудят вопросы отрасли

4 октября общественные советы при Федеральной антимонопольной службе и Росрыболовстве соберутся на совместное заседание. Обсудить планируется принципы предоставления права на вылов, ценообразование на рыбопродукцию и биржевую торговлю.

Совместное заседание общественных советов при ФАС и Росрыболовстве пройдет на площадке Общественной палаты 4 октября — это первая встреча такого формата.

Планируется обсудить исторический принцип предоставления права на вылов, принципы и возможные пределы применения конкуренции в рыбной отрасли, сообщает корреспондент Fishnews.

В предыдущие годы ФАС активно выступала с предложениями по изменению системы закрепления квот. В дорожной карте по развитию конкуренции на 2018 — 2020 гг. была впервые публично озвучена идея крабовых аукционов.

В сентябре нынешнего года правительство утвердило Национальный план развития конкуренции на 2021 — 2025 гг. В новую дорожную карту раздел по рыбной отрасли не вошел, но среди задач есть обеспечение недискриминационного доступа к природным ресурсам.

Также участники совместного заседания обсудят ценообразование на продукцию из водных биоресурсов и биржевую торговлю водными биоресурсами.

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