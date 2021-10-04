Эквадор проверит российскую аквакультуру

С 15 ноября эквадорская сторона начнет видеопроверку российских предприятий в сфере аквакультуры. Будет проведена инспекция производителей цист артемии.

Россельхознадзор в формате видеоконференции провел переговоры с представителями Министерства промышленности, внешней торговли, инвестиций и рыболовства Республики Эквадор. С эквадорской стороны во встрече также участвовали сотрудники торгового представительства в РФ.

На переговорах обсуждались вопросы организации видеоинспекций предприятий аквакультуры России и Эквадора, а также актуализация видов деятельности эквадорских компаний, уже имеющих право поставок на российский рынок.

Стороны договорились с 15 ноября начать видеоинспекции эквадорским ведомством 10 российских предприятий по производству цист артемий.

Тогда же начнется онлайн-проверка двух предприятий Республики Эквадор по производству креветки для снятия временных ограничений. Мера введена в 2020 г. в связи с выявлением в продукции запрещенных и вредных веществ, рассказали Fishnews в пресс-службе российского ведомства.

Эквадорская сторона провела расследование причин, приняла корректирующие меры, о чем иностранный компетентный орган ранее уведомил Россельхознадзор.

В российском ведомстве сообщили, что по итогам видеоинспекций будет принято решение о проверке еще 33 компаний аквакультуры, запросивших первичную аттестацию.

Вместе с тем служба продолжит анализ полученных документов по трем производителям Эквадора, запросившим обновление информации о своих видах деятельности в Реестре предприятий третьих стран. Дополнительная проверка, добавили в Россельхознадзоре, потребовалась, поскольку с этих предприятий не осуществлялась отгрузка в адрес получателей на территории РФ с 2012 г.

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