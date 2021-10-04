За рыбную отрасль в Хабаровском крае будет отвечать отдельное ведомство

Михаил Дегтярев, в конце сентября вступивший в должность губернатора Хабаровского края, утвердил новую структуру органов исполнительной власти региона.

Согласно постановлению губернатора от 29 сентября 2021 г. № 95, будет действовать комитет рыбного хозяйства правительства края. Таким образом, вопросами рыбной отрасли в регионе будет заниматься отдельный органы исполнительной власти, сообщает корреспондент Fishnews.

Ранее этот функционал был закреплен за управлением рыбного хозяйства и рыбоводства в структуре краевого минсельхоза.

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