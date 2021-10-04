Часть лососевых квот планируют продать в ноябре

Росрыболовство намерено на торгах 29 и 30 ноября распределить 46 долей квот вылова тихоокеанских лососей. В декабре должен состояться еще один аукцион по предоставлению права на добычу этих объектов.

Извещение и аукционная документация размещены на сайте torgi.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Предлагается 46 лотов — доли квот вылова горбуши, кеты, нерки, чавычи, кижуча. Самый дорогой лот — доля квоты вылова нерки в Петропавловско-Командорской промысловой подзоне в 16,45% со стартовой ценой свыше 124 млн рублей.

Это доли квот по расторгнутым договорам, уточнили в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству. Заявки на участие в торгах будут приниматься до 23 ноября.

Росрыболовство также намерено продать еще 57 долей квот на промысел лососей в декабре. Это объемы, которые остались нераспределенными по итогам заявительной кампании 2018 г., рассказали в пресс-службе ФАР.

С победителями аукционов будут заключены договоры на срок до конца 2033 г.

Напомним, что по квотам тихоокеанские лососи добываются в исключительной экономической зоне РФ, с 2016 г. Россия запретила использовать на промысле плавные (дрифтерные) сети.

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