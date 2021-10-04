Рыбный союз решил привлечь внимание к псевдосёмге

Проблема продажи одной рыбы под видом другой по-прежнему актуальна. При этом страдают потребители и добросовестные производители. Рыбный союз решил оценить масштабы подмены на рынке сёмги.

Рыбный союз запустил исследование по проблеме подмены атлантического лосося (сёмги) форелью при продаже — вопрос борьбы с фальсификатом не теряет актуальности. C помощью независимого лабораторного изучения образцов эксперты определят, как обстоят дела на рынке с этой категорией продукции, сообщает корреспондент Fishnews.

В результате нарушений страдают не только потребители, отметили в объединении. Сырье форели на 30% дешевле, чем сырье сёмги, в результате производители, которые не гнушаются продавать одну рыбу под видом другой, получают ценовое преимущество. Таким образом, в неравной конкурентной борьбе проигрывают добросовестные компании.

Об актуальности проблемы псевдосёмги говорят и в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП). В 2020 г. в референс-лаборатории учреждения провели большую работу по видовой идентификации продуктов, в том числе рыбы. Реализация форели под видом атлантического лосося оказалась в числе наиболее распространенных подмен. Если потребитель покупает кусок лосося на шкуре, теоретически он может на глаз определить подмену, но во всех остальных случаях сделать это практически невозможно — требуются исследования, обратил внимание заведующий референс-лабораторией Андрей Марцынкевич.

Рыбный союз планирует информировать о результатах исследований, пообещали в объединении.

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